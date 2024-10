Akcia, akú Bratislava ešte nezažila. Počas VAR super nedele sa bude fandiť, ako na videách z anglických pubov (rozhovor)

Dvojica Julo Turček a Matej „Muťo“ Mutiš sa v čase najtemnejšieho obdobia pandémie koronavírusu spontánne rozhodla, že bude nahrávať podcast o futbale, konkrétne o anglickej futbalovej scéne.

Dnes už na Slovensku nájdeme len veľmi málo zanietených futbalových fanúšikov, ktorí nepoznajú chalanov v VAR podcastu. Počas uplynulých rokov svoju aktivitu rozšírili okrem klasického podcastu aj o mnohé ďalšie aktivity.

S fanúšikmi tvoriacimi unikátnu komunitu cestujú na zápasy po celej Európe, organizujú spoločné sledovačky, spovedajú najrelevantnejšie futbalové osobnosti a podobne. Výsledkom toho, že to, čo robia, robia správne je triumf v ankete Športový podcast roka 2024.

Na staré kolená influenceri

Jula, milovníka londýnskej Chelsea a Muťa, hrdého kladivára z West Hamu, sme privítali v najnovšom vydaní relácie V športovom SITE.

„Od začiatku to nebolo vôbec premyslené. Urobili sme si podcast, pretože sme mali trošku voľného času a chceli sme sa tým baviť. Samozrejme, asi po pol roku, čo sme mali podcast, nám ľudia začali hovoriť, že keď už máte podcast, mali by ste mať aj sociálne siete. Tak sme si pred asi dvoma a pol rokmi založili Instagram. Na staré kolená sa z nás stali futbaloví influenceri. Keď to počujem, je mi trocha do smiechu,“ povedal Julo,

Na jeho slová nadviazal Muťo: „Od sociálnych sietí sme prešli k eventom, keďže ja mám eventovú agentúru. Organizujeme zájazdy do Anglicka na futbal, pretože Julo mal cestovnú agentúru a stále s ňou udržiava intenzívne vzťahy. Vytvorili sme komunitu ľudí, ktorí majú radi najmä anglický futbal, ale aj fanúšikov Realu Madrid a Barcelony, ako aj fanúšikov zo slovenských futbalových klubov. Takto sa stretávame, zdieľame spoločné zážitky, doberáme sa navzájom a snažíme sa fanúšikom priblížiť futbal. Sme bežní ľudia, bežní fanúšikovia, nie sme novinári ani nikto významný.“

Dva zápasy Premier League

Určitým vyvrcholením ich činnosti bude podujatie, ktoré pripravujú na nedeľu 27. októbra – VAR Super Nedeľa, ktorej súčasťou bude sledovanie dvoch duelov anglickej Premier League. Od 15.00 h je na programe duel West Ham vs. Manchester United a po ňom súboj favoritov o titul Arsenal vs. FC Liverpool.

„Prenajali sme si jednu veľkú koncertnú halu v Bratislave, Edison Park, kde sa bežne konajú koncerty. Je tam obrovská LED obrazovka s rozmermi 7×3 metre, naozaj veľmi moderná. Disponujeme zvukovým systémom určeným na koncerty, prinesieme si vlastné food tracky a vytvoríme si vlastné bary. Zloženie barov sme si navrhli presne podľa našich predstáv, a tak chceme mať konkrétne pivo, ktoré nebudem menovať. V food truckoch chceme anglické jedlo, ako hamburgery, fish and chips a koláčiky typu pies, ktoré sú v Anglicku populárne. Celý setup sme si prispôsobili podľa našich predstáv – vpredu budú lavice, ako keď sledujete šípky v Anglicku na Alexandra Palace, a za nimi miesta na státie. Na poschodí bude chill-out zóna a taktiež VIP, kde bude meet and greet s futbalovými legendami, ktoré majú blízko k anglickému futbalu. O atmosféru sa samozrejme bude starať DJ,“ vysvetlil Muťo

Lístky na VAR Super Nedeľu sú ešte stále k dispozícii. „Kapacita toho priestoru je naozaj veľká, takže nie je problém, ale máme predaných už vyše 400 lístkov. „Nechceme to však úplne ‚natlačiť‘, chceme, aby sa tam ľudia cítili komfortne. Chcel by som tiež upresniť, že tento event nie je len pre fanúšikov štyroch klubov, ktoré budú v akcii. Už sme sa pýtali ľudí, ktorí majú lístky, odkiaľ cestujú, a máme odpovede z Prahy, Mníchova, Košíc či Vranova nad Topľou. Bežne sa nám stáva, že na tieto akcie chodia fanúšikovia nášho podcastu, ktorí povedia: ‚Chalani, môj klub tu ani nehrá, ale prišiel som za vami, lebo si chcem pokecať o futbale,“ uzavrel Julo.

Rozhovory V športovom SITE si môžete vypočuť aj na >>> Spotify