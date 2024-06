Aká bude nová STVR? Polovica Slovákov sa obáva porušovania práv na objektívne informácie

Polovica populácie Slovenska sa obáva, že nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) bude porušovať práva občanov na objektívne informácie. Asi štvrtina Slovákov je však opačného názoru a prípadnej neobjektívnosti zo strany STVR sa nebojí.

Prieskum ukázal aj to, že takmer polovica populácie nesúhlasí s tým, že by súčasná RTVS porušovala práva občanov na objektívne informácie a tretina slovenských občanov s porušovaním práv súhlasí. Online prieskum bol realizovaný cez European National Panels.

Zber dát bol vykonaný od 9. – 13. mája na vzorke 1 020 respondentov. Realizovala ho výskumná agentúra NMS Market Research.

Obávajú sa porušovania práv

To, že súčasná RTVS neporušuje práva občanov na objektívne informácie, no mohlo by sa tak stať v prípade novej STVR, si myslia predovšetkým voliči opozície. U voličov koalície však takáto zhoda nepanuje.

Štvrtina týchto voličov taktiež vyjadrila obavy, že nový zákon môže porušovať ich práva na objektívne informácie. Každý tretí volič koaličných strán dokonca nesúhlasí ani s tvrdením, že RTVS porušuje práva na objektívne informácie.

Kroky obhajujú voliči Smeru a SNS

Kroky vlády obhajujú najmä voliči strany Smer – sociálna demokracia a Slovenskej národnej strany, menšiu podporu pre tieto kroky vyjadrujú voliči strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Z prieskumu vyplýva aj to, že väčšia časť voličov Hlasu-SD sa prikláňa k názoru, že RTVS neporušuje práva občanov.

„Z predošlých dát vieme, že stranu Hlas-SD volila väčšina voličov najmä pre Petra Pellegriniho. Preto súčasné zmeny v jej vedení môžu byť výzvou pre pozitívny vývoj ich voličskej podpory. Práve postoj k STVR môže byť pre Hlas-SD kľúčový v tom, či mu voliči ostanú verní, alebo začnú sympatizovať s inou politickou stranou,“ uviedla Denisa Lakatošová z NMS.

Dva tábory

Názory, či je súčasná RTVS objektívna alebo nie, delí spoločnosť na dva takmer rovnaké tábory. 40 percent populácie súhlasí s tvrdením, že RTVS nie je objektívna a 44 percent populácie je opačného názoru a s tvrdením nesúhlasí.

„Môžeme z toho vyčítať to, že v spoločnosti sú prítomné pochybnosti o objektívnosti RTVS. Avšak nový zákon o STVR v takej podobe, ako bol vládou schválený, nie je pre Slovákov a Slovenky vhodným riešením,“ vysvetlila Lakatošová.

O schválení vládneho návrhu zákona o STVR by mali poslanci parlamentu rozhodnúť už na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi so začiatkom 11. júna.