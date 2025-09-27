Ak z Maďarska opäť priletia drony, armáda zasiahne v súlade s obranou štátu, vyhlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident nariadil armáde, aby úplne preskúmala problém preniknutia prieskumných dronov z územia Maďarska do vzdušného priestoru Ukrajiny. Ak sa takého drony opäť objavia, armáda podľa neho má príkaz zasiahnuť v súlade s obranou štátu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
„Naša armáda tiež podala správu, otvorene povedané, o veľmi nezvyčajných udalostiach pri ukrajinsko-maďarských hraniciach. Naše sily spozorovali drony a boli to prieskumné drony,“ povedal Volodymyr Zelenskyj.
„Ukrajinci sú v súčasnosti najlepší v Európe v obrane proti akýmkoľvek dronom. Sme pripravení podeliť sa o svoje skúsenosti s inými štátmi, ktoré potrebujú spoľahlivú ochranu pred hrozbami dronov,“ dodal ukrajinský prezident.