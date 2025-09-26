Ukrajina má podozrenie, že do jej vzdušného priestoru prenikli maďarské špionážne drony

V reakcii na to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vyhlásil, že Zelenskyj „stráca rozum pre svoju protimaďarskú posadnutosť“.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
President Ukrajiny Volodymyr Zelensky. Foto: SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ukrajina v piatok oznámila, že jej vzdušný priestor narušilo niekoľko prieskumných dronov, ktoré „pravdepodobne“ pochádzali z Maďarska. Kyjev obvinil Budapešť z pokusu špehovať pohraničné oblasti. Maďarsko tieto tvrdenia odmietlo, avšak vzťahy medzi oboma krajinami sú napäté už od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj povedal, že incident sa odohral „nedávno“, ale nešpecifikoval, kde a kedy presne boli drony zachytené. „Predbežné hodnotenia naznačujú, že mohli vykonávať prieskum priemyselného potenciálu ukrajinských pohraničných oblastí,“ napísal na mikroblogovacej sieti X ukrajinský líder.

V reakcii na to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vyhlásil, že Zelenskyj „stráca rozum pre svoju protimaďarskú posadnutosť“. „Začína vidieť veci, ktoré v skutočnosti neexistujú,“ napísal na sociálnej sieti Szijjártó.

Okruhy tém: maďarsko-ukrajinské vzťahy narušenie vzdušného priestoru ukrajinský vzdušný priestor
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk