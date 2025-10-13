Ak si neuviažete psa, pošta môže dočasne zastaviť doručovanie vo vašej obci

Pre niektorých je pes miláčikom, pre doručovateľa však môže byť vážnym rizikom. Slovenská pošta len za prvých osem mesiacov tohto roka eviduje 89 prípadov útokov psov, z ktorých 64 skončilo pracovným úrazom. V niektorých prípadoch museli doručovatelia nastúpiť na PN-ku, pretože ich zranenia neboli len povrchové. A čo je najvážnejšie – nejde o výnimočné udalosti. Takmer každý týždeň sa niekde na Slovensku odohrá incident, ktorému sa dalo predísť.
„To on nikdy neurobí,“ povedal majiteľ. Urobil.
Aj bežne pokojný pes môže pri kontakte s cudzou osobou zareagovať nečakane. Zareaguje na klopanie, na neznámy hlas,. Nejde o zlyhanie psa, ale o to, že nebol dostatočne zabezpečený. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová upozorňuje:
„Prosíme majiteľov psov, aby mysleli na to, že aj bežne mierumilovný pes môže pri kontakte s cudzou osobou zareagovať nečakane. Bezpečné podmienky pre doručovanie sú najmä v rukách majiteľov.“
Doručovatelia chodia denne k stovkám domácností. Psom sa vyhnúť nedá
Doručovatelia Slovenskej pošty patria k najviac terénnym pracovníkom v krajine. Denne prejdú kilometre, aby zabezpečili doručenie listov, dôchodkov, balíkov či tlače aj do najmenších obcí. Hoci sú pravidelne školení, nie všetko dokážu ovplyvniť. Z analýzy nežiaducich udalostí vyplýva, že väčšina útokov sa odohráva na verejných komunikáciách, nie na súkromných pozemkoch. Práve tam však majitelia často nechávajú psov voľne pobehovať.
Viac ako čísla sú príbehy. A tie nie sú príjemné
„Na pošte som deväť rokov a pes ma napadol trikrát,“ hovorí doručovateľ z východného Slovenska. „Najhoršie bolo, keď ma dohrýzol malý jazvečík, keď som strčil leták do brány. Majiteľ mi neskôr povedal, že on si len chránil teritórium.“ To však nemení nič na tom, že zamestnanec skončil s ranami na ruke a dva týždne liečby.
Podľa tohtoročných štatistík patria medzi najrizikovejšie kraje – Prešovský a Žilinský. Vlani sa najviac incidentov odohralo v Košickom a Banskobystrickom kraji, najmenej v Bratislavskom. No prípady sa dejú po celom Slovensku – od Záhoria až po Gemer.
Pozor, pošta môže doručovanie pozastaviť
Ak je doručovateľ opakovane ohrozovaný, má Slovenská pošta právo dočasne pozastaviť doručovanie do danej lokality príslušnej obce, až do odstránenia hrozby. To znamená, že ak pes nie je zabezpečený a ohrozuje poštových doručovateľov a kuriérov, môže sa stať, že si obyvatelia budú po zásielky chodiť osobne na poštu. To nie je trest, ale posledná možnosť, ako ochrániť zamestnanca.
Spoločnosť preto vyzýva obce, aby sa aktívne zapojili do komunikácie tejto témy. Už dnes pošta spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré túto tému považuje za prioritu.
„Bezpečnosť v obciach a mestách nám nie je ľahostajná. Verím, že spoločným postupom zlepšíme podmienky pre všetkých – doručovateľov aj obyvateľov,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.
Čo môžete spraviť vy?
– Zaistite svojho psa pri doručovaní zásielok – ideálne v koterci, alebo na vodítku.
– Upozornite doručovateľa, ak sa pes nachádza za bránou bez možnosti kontroly.
– Nenechávajte bránu pootvorenú – psy vedia byť prekvapivo šikovné.
– Nepodceňujte malé plemená – aj tie dokážu spôsobiť bolestivé zranenia.
Ochrana doručovateľov je spoločná zodpovednosť
„Bezpečnosť našich zamestnancov je pre nás prvoradá. Veríme, že dôslednosť majiteľov psov pomôže predísť zbytočným incidentom, ktoré môžu mať fyzické aj psychické následky,“ dodáva hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Doručovatelia si svoju prácu nevybrali preto, aby riskovali. Snažia sa byť tam pre nás každý deň – s listom, balíkom či úradným oznámením. Umožnime im to v bezpečí.