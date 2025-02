Ak sa vojna skončí, ukrajinská ekonomika by mohla v budúcom roku vzrásť o 5 percent

Ukrajinská vojnou zničená ekonomika by mohla v budúcom roku vzrásť až o päť percent, ak sa do konca roka dosiahne prímerie s Ruskom. Uviedla to vo štvrtok Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Ak sa do konca tohto roka prímerie nedosiahne, ukrajinské hospodárstvo podľa prognózy banky v tomto roku posilní len o 3,5 percenta. Krajina totiž čelí vysokej inflácii spôsobenej ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru.

Celkovo by sa ekonomiky krajín, v ktorých EBOR pôsobí, mali v tomto roku posilniť o 3,2 percenta. Cieľom tejto rozvojovej banky je podpora transformácie krajín v strednej a východnej Európe na trhovo orientované ekonomiky. Pomoc prebieha formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, a garanciami.