Ak sa Trumpová colná vojna vyhrotí, v Nemecku bude dva roky recesia

Nemecko by mohli čakať ďalšie dva roky recesie, ak sa obchodná vojna amerického prezidenta Donalda Trumpa prudko vyhrotí. Uviedla to v piatok nemecká centrálna banka.

Ak by šéf Bieleho domu od júla zaviedol v plnom rozsahu clá, ktorými hrozí, a EÚ by zareagovala odvetnými opatreniami, nemecká ekonomika by podľa predpovede Bundesbanky klesla tento rok o 0,5 percenta a v budúcom roku o 0,2 percenta. Dôvodom by bol „výrazný pokles exportu a značná neistota, ktorá by negatívne ovplyvňovala investície“. Až v roku 2027 by v takom prípade podľa banky nemecká ekonomika posilnila, a to o jedno percento.

Nemecké hospodárstvo, ktoré je tradične motorom rastu eurozóny, sa aj v ostatných dvoch rokoch zmenšilo v dôsledku poklesu výroby a prudko rastúcich cien energií po ruskej invázii na Ukrajinu.