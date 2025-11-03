Ajurvédske centrum v Demänovej: Tradičné indické liečenie v srdci Liptova

Demänová Rezort sa stal novým domovom ajurvédy na Slovensku. 11. októbra 2025 tu vďaka spolupráci rodinného komplexu Demänová Rezort, Slovenskej školy ajurvédy a medzinárodnej spoločnosti Planet Ayurveda z Indie slávnostne otvorili Slovenské centrum ajurvédy – unikátny projekt o rovnováhe tela, mysle a ducha priamo v srdca Liptova.
Posvätný ceremoniál v duchu védskej tradície
Otvárací ceremoniál sa niesol v duchu starodávnej védskej tradície, ktorá sprevádza ajurvédu už po tisícročia. Požehnania a modlitby smerovali k božstvu Dhanvantari – patrónovi ajurvédy. Jeho pozlátená soška, obklopená vôňou bylín a ohňom posvätného rituálu, symbolicky požehnala novému centru úspešný začiatok.
India v srdci Liptova
Význam tejto udalosti podčiarkla aj účasť indickej veľvyslankyne na Slovensku- Apoorvy Srivastavy, ktorá ocenila snahu rozvíjať indickú kultúru a medicínu aj v našom regióne. Nechýbali ani poprední odborníci z Indie – Dr. Vikram Chauhan, zakladateľ Planet Ayurveda, profesor Dr. Anurag Pandey z Banaras Hindu University, Dr. Bhairav Kulkarni a Dr. Amitesh Mehra. Zo slovenskej strany sa na slávnostnom otvorení zúčastnili majitel rezortu Martin Štric a zakladateľ Školy ajurvédy Miroslav Maduda.
Zrodilo sa miesto, ktoré lieči nielen telo, ale aj dušu
Ajurvédske centrum v Demänovej predstavuje jedinečné spojenie štyroch pilierov ajurvédy – odborných konzultácií, liečebných procedúr, vzdelávania a certifikovaných bylinných produktov. Ako prvé na Slovensku ponúka komplexnú panchakarma starostlivosť pod dohľadom indických lekárov, ktorí sa zameriavajú na návrat rovnováhy, prevenciu ochorení a podporu zdravého životného štýlu.
„Našou víziou je priniesť ľuďom možnosť zažiť ajurvédu v jej pôvodnej podobe – s rešpektom, odborným vedením a autentickým zážitkom (Miroslav Maduda)“.
Od 13. októbra centrum víta svojich prvých klientov. Návštevníci si môžu vybrať z pestrej ponuky pobytov, absolvovať individuálne zdravotné konzultácie, podporné procedúry, naučiť sa princípy liečivej stravy, či ochutnať autentickú ajurvédsku kuchyňu – a to všetko v prostredí plnom pokoja, zelene a energie liptovskej prírody.
Objavte silu ajurvédy priamo v srdci Liptova a doprajte si chvíľu, ktorá môže zmeniť váš pohľad na zdravie aj život.
Informačný servis