AI sa mení z buzzwordu na každodennú realitu - ROZHOVOR

Lukáš Benzl prináša do sveta umelej inteligencie bohaté skúsenosti z viacerých startupov a technologických firiem. V roku 2023 založil Českú asociáciu umelej inteligencie (ČAUI), ktorá je hlavnou platformou pre rozvoj umelej inteligencie v Českej republike. Na Jesennej ITAPA 2025 bude hovoriť o dopadoch AI na biznis a každodenný život, no v tomto rozhovore odhaľuje, ako AI, cloud a dáta menia fungovanie verejného sektora a prinášajú efektívnejšie služby pre občanov.
Ako hodnotíte aktuálny stav implementácie umelej inteligencie v oblasti e-Governmentu v Českej republike? Aké konkrétne príklady úspešného využitia AI v štátnej správe si zaslúžia našu pozornosť?
V Česku je zavádzanie umelej inteligencie do e-Governmentu prevažne v rannej fáze, avšak už vidíme prvé projekty s reálnym dopadom. Veľký posun nastal v opakujúcich sa administratívnych úlohách, napríklad v oblasti využívania jazykových modelov na automatické spracovanie podaní a dokumentov, kde AI úradom pomáha triediť, analyzovať a rýchlejšie reagovať na agendu. Čoraz častejšie sa objavujú aj chatboty a virtuálni asistenti.
Aké výzvy a príležitosti vidíte v oblasti regulácie umelej inteligencie v stredoeurópskom regióne – najmä v súvislosti s implementáciou smernice NIS2 a pripravovaného AI Act?
V regióne strednej Európy riešime dve paralelné úlohy. Ako nastaviť bezpečnostný a regulačný rámec, ktorý zabezpečí dôveru používateľov, a zároveň ako nebrzdiť inovácie. NIS2 posúva dôraz na kybernetickú bezpečnosť aj do súkromného sektora a AI Act stanovuje pravidlá pre nasadzovanie umelej inteligencie podľa jej rizikovosti. Najväčšou výzvou bude nájsť rovnováhu medzi reguláciou a praxou. To znamená, aby firmy aj štátna správa dokázali implementovať požiadavky bez zbytočnej administratívnej záťaže. Príležitosť však vidím obrovskú. Región má šancu stať sa testovacím laboratóriom.
V rámci ČAUI sa zameriavate na podporu vzdelávania a etického využívania AI. Aké iniciatívy plánujete a ako môžu organizácie a jednotlivci prispieť k zodpovednému rozvoju AI?
Česká asociácia umelej inteligencie vníma vzdelávanie ako kľúčový pilier rozvoja. Spustili sme program zakladka.ai, ktorý má za cieľ preškoliť všetkých učiteľov základných škôl v základoch AI. Pre firmy ponúkame špecializované workshopy zamerané na bezpečné a etické nasadenie AI do praxe. Publikovali sme aj kódex etického využívania AI v politickom marketingu a zapájame sa do medzinárodných diskusií o štandardoch AI. Len spoločným tlakom na kvalitu a zodpovednosť dosiahneme, že AI nebude len technológiou, ale skutočne užitočným nástrojom pre spoločnosť.
Prečo by sa odborníci z oblasti IT, verejnej správy a technológií mali zúčastniť na konferencii Jesenná ITAPA 2025 a čo môžu očakávať od vašej prezentácie? Ako znie vaša pozvánka?
ITAPA je miesto, kde sa stretáva politika, technológie a prax. To, čo ponúkame, nie je len ďalšia debata o trendoch, ale aj konkrétne skúsenosti, dáta a príklady, ako sa AI implementuje v Česku acelej strednej Európe. V mojom vystúpení sa zameriam na tzv. AI readiness index, ktorý sleduje pripravenosť firiem a inštitúcií na využívanie AI, a predstavím aj konkrétne prípadové štúdie. Ak vás zaujíma, ako sa umelá inteligencia premieňa z buzzwordu na každodennú realitu, príďte na Jesennú ITAPA 2025.
Lukáš Benzl sa na konferencii Jesenná ITAPA 2025, 25. až 27. november 2025 v Bratislave, predstaví v 1on1 rozhovore Dopad AI na biznis a bežný život.