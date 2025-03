Agresívny tréner napadol svoju hráčku. Reakcia klubu bola rýchla, dostal výpoveď - VIDEO

Basketbalový tréner ženského univerzitného tímu Northville Jim Zullo urobil niečo, čo nemal a za to čelí obrovskej kritike.

Počas duelu svojho tímu silno potiahol za vlasy vlastnú zverenkyňu až tak, že sa posunula o krok dozadu. Jej spoluhráčka sa jej zastala a odťahovala od kouča, no hádka pokračovala ďalej.

Vedenie Northville kormidelníka Zulla okamžite prepustilo.

