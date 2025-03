Príjmy z elitného ženského športu v roku 2025 prekonajú hranicu 2 miliardy eur - FOTO

Podľa finančných expertov spoločnosti Deloitte sú globálne príjmy z elitného ženského športu na dobrej ceste prekonať hranicu 2 miliardy eur v roku 2025, pričom komerčná príťažlivosť je na historickom maxime.

Spoločnosť v utorok uviedla, že kombinácia príjmov zo zápasov, komerčných a vysielacích zdrojov by mala celosvetovo dosiahnuť 2,35 miliardy dolárov (cca 2,15 miliardy eur), čo je nárast z 1,88 miliardy USD v roku 2024. To by predstavovalo 240-percentný nárast za štyri roky, pričom Deloitte ohodnotil trh v roku 2022 na 692 miliónov dolárov.

„Komerčná príťažlivosť ženského športu a športovkýň nikdy nebola vyššia, keďže tento sektor naďalej žiari na globálnej scéne. Rast ženského športu naďalej prekonáva očakávania, keď rôzne súťaže, ligy, kluby a športovkyne generujú významné výnosy napriek obmedzeným zdrojom. Kľúčové je, že odvetvie sa posúva za hranice krátkozrakých metrík a zameriava sa na rozvíjajúce sa štruktúry a programy dedičstva prostredníctvom zvýšených investícií a odvážnych krokov,“ uviedla Jennifer Haskelová z Deloitte Sports Business Group.

Dve najvýnosnejšie športy sú basketbal a futbal. Spoločnosť Deloitte uviedla, že organizátori majstrovstiev sveta v ragby žien 2025, ktoré sa uskutočnia v Anglicku, už predali rekordný počet lístkov. Majstrovstvá sveta vo futbale žien 2027 v Brazílii sa tiež budú snažiť preniknúť na rozvíjajúci sa trh.

„Veľké podujatia zvyšujú viditeľnosť a účasť, ale po týchto veľkých momentoch je potrebné podniknúť premyslené kroky na podporu domáceho úspechu pre ligy a kluby. Už nestačí len usporiadať podujatie – organizátori musia byť odvážni a hľadať nové spôsoby, ako zapojiť fanúšikov a podporiť účasť aj po korunovaní šampióna,“ dodala Haskelová.