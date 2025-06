Agresivita počas hrania šachu? To sa tak často nevidí, no veľmajster vybuchol od hnevu - VIDEO

Keď jeden z najlepších šachistov všetkých čias Magnus Carlsen na šachovom turnaji v nórskom Stavangeri podľahol Indovi Dommaradžovi Gukešovi, v hneve udrel do stola. Informoval o tom web sport.cz.

Partia klasického šachu dlho vyzerala pre 34-ročného Nóra sľubne, ale potom urobil pod časovým tlakom rozhodujúcu chybu, ktorú Gukeš dokázal využiť a Carlsena zdolal.

Bezprostrednou reakciou bol úder do stola. Okamžite si však uvedomil, čo urobil, podal súperovi ruku, zablahoželal mu k víťazstvu a potom sa aj ospravedlnil.

That moment when World Champion @DGukesh won his game against World no.1 Magnus Carlsen!

