Agenti FBI prehľadali dom reportérky denníka The Washington Post

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v stredu prehľadal dom reportérky denníka The Washington Post Hannah Natansonovej vo Virgínii v rámci vyšetrovania úniku utajených dokumentov z Pentagónu, uviedla ministerka spravodlivosti Pam Bondiová.
Podľa denníka je tento krok „nanajvýš neobvyklý a agresívny“ a vyvolal obavy o slobodu tlače.
Bondiová v príspevku na sociálnej sieti uviedla, že FBI a ministerstvo spravodlivosti konali na žiadosť ministerstva obrany a vykonali prehliadku podľa súdneho príkazu.
Dodávateľ Pentagónu
Vyšetrovanie sa podľa nej týka údajných únikov utajovaných a nezákonne získaných informácií od dodávateľa Pentagónu. Osoba obvinená z úniku je už aktuálne za mrežami.
Natansonová, ktorá sa zameriava na problematiku federálneho pracovného trhu a administratívnych zmien, nebola podľa denníka obvinená a podľa orgánov nie je považovaná za podozrivú osobu. FBI pri prehliadke podľa denníka zabezpečila jej telefón, dva notebooky vrátane jedného poskytnutého WP, a ďalšie zariadenia.
Neobvyklý a agresívny
Denník vo svojom vyhlásení zdôraznil, že takýto zásah predstavuje významné narušenie bežnej praxe pri vyšetrovaní únikov informácií, pretože je mimoriadne zriedkavé, aby orgány vykonali prehliadku domu reportéra.
WP popísal prehliadku ako „nanajvýš neobvyklý a agresívny“ krok, ktorý podľa novinárov môže mať negatívny dosah na nezávislú žurnalistiku.