Aféra v poľskom národnom tíme pokračuje. Vyjadriť sa chcel aj premiér Tusk, situácia okolo Lewandowského je zlyhanie - FOTO

V poľskom národnom futbalovom tíme aj naďalej prebieha konflikt, hoci ho web sport.pl dokonca nazýva „aférou“.

Hlavnými protagonistami sú Robert Lewandowski a tréner Michał Probierz. Ukázalo sa, že sa do toho celého chcel zapojiť aj premiér Donald Tusk.

Túto prekvapujúcu informáciu prezradil vedúci úradu predsedu vlády Jan Grabiec v televíznej relácii.

Búrlivé časy

Probierz najprv zbavil Lewandowského kapitánskej pásky a odovzdal ju Piotrovi Zielinskému. Útočník FC Barcelona o chvíľu neskôr oznámil, že pokiaľ bude Probierz trénerom národného tímu, už zaň hrať nebude.

Celá situácia vyvolala v Poľsku obrovský rozruch. Vyjadrujú sa k nej novinári a odborníci. Ukázalo sa, že reagovať mal aj premiér Tusk, ale nakoniec sa tejto myšlienky vzdal.

„Predseda vlády aspoň chvíľu uvažoval o tom, že sa k tejto otázke vyjadrí. Nakoniec sa však rozhodol, že bude lepšie okolo tejto otázky mlčať. Nejde o politiku, ale pre reprezentáciu by bolo užitočné, keby v týchto búrlivých hodinách mala trochu pokoja,“ povedal Grabiec v spomínanej relácii.

Dôležitý duel

„Chýbala tu elementárna komunikácia. Je to zlyhanie pre zväz, Roberta aj pre poľský futbal ako celok. Hráč tejto triedy by nemal komunikovať takéto dôležité rozhodnutie takýmto spôsobom. Malo by to vyzerať úplne inak,“ okomentoval neblahú situáciu bývalý poľsky futbalový brankár Jerzy Dudek.

„Škandál“ vypukol tesne pred dôležitým zápasom reprezentácie s domácim Fínskom. Už od 20:45 h sa Poliaci pokúsia udržať si stopercentnú bilanciu v skupine G. Zatiaľ ju vedú s plným počtom bodov a skóre 3:0.

Severania sú druhí, čo zaručuje baráž o majstrovstvá sveta. Holanďania sú tretí, no kvalifikáciu začali až pred pár dňami víťazstvom práve vo Fínsku, keďže predtým mali povinnosti v Lige národov.