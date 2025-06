Škriniar nezasahuje do tvorby nominácie: Boli to bludy. S Valjentom sme kamaráti - VIDEO, FOTO

Počas aktuálneho reprezentačného zrazu sa opäť na svetlo sveta dostala neúčasť 29-ročného Martina Valjenta v „áčku“ Slovenska.

Rôzne mediálne šumy tvrdili, že s nominovaním jednotlivých hráčov okrem vedenia pomáha aj kapitán Milan Škriniar, čo v podcaste VAR jednoznačne odmietol.

Až štvrtý či piaty v poradí

Napriek tomu, že Valjent je stabilným členom základnej zostavy španielskej Malorky, v reprezentácii sa naposledy objavil v roku 2022 a za Slovensko odohral vzhľadom na svoje kvality len 13 zápasov.

V nominácii bol aj o rok neskôr, no za národný tím si nezahral a následne sa už do výberu ani nedostal. Prečo je tomu tak sa snažil vysvetliť aj jeho dlhoročný kamarát Škriniar.

Tréner reprezentácie Francesco Calzona mal údajne Valjentovi povedať, že s ním ráta až ako so štvrtým až piatym stopérom v poradí. To bol vraj dôvod, prečo sa rodák z Dubnice nad Váhom rozhodol sústrediť len na klubové povinnosti.

Mrzelo ho to

„Všimol som si, že aj v médiách sa objavili reči, že by som s ním mal mať nejaký problém. Boli to bludy. Poviem na rovinu, že ma to aj mrzelo. Myslia si, že ja keď som kapitán, tak robím nomináciu do reprezentácie? S Valim (Valjentom) sa poznáme od 15 rokov. Zažili sme spolu zápasy v dvadsaťjednotke. Sme kamaráti, na zraze sme sa spolu normálne bavili,“ uviedol Škriniar v podcaste.

„Je na trénerovi, kto s kým hrá a tým, že si ma ľudia spájali s týmito sra*kami, že to je kvôli mne, tak to ma zasiahlo. Párkrát nám o tom kouč rozprával, že tam mali spolu nejaký problém. My však do nominácie nezasahujeme, dostaneme ju tak tri dni pred zrazom už hotovú, robí ju tréner so svojimi kolegami,“ prezradil ďalej 30-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom.

Ďalej priblížil, že im kouč k tomu niečo povedal – s Valjentom vraj prebehli debaty a na niečom sa dohodli.

„Martin na nejaký zraz neviem, či nechcel prísť, alebo ako to bolo. Tréner alebo zväz by sa mali k tomu vyjadriť, aby to raz a navždy uzavreli. Neviem, či mali spolu nejakú ostrú výmenu názorov alebo čo,“ informoval Škriniar s tým, že s Vajlentom majú dlhoročný kamarátsky a dobrý vzťah.

Dementoval teda správy, že by mal zasahovať do tvorby nominácie a Valjtenta zámerne vynechávať.

„Ak by sa aj tréner rozhodol, že Maťo má lepšiu formu a bude hrať on, budem chalanov v pohode podporovať aj z lavičky alebo doma od televízora,“ dodala opora slovenskej defenzívy v podcaste VAR.