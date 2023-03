Adam Žampa bodoval v obrovskom slalome v Kranjskej Gore, víťazný Odermatt spečatil aj tretí glóbus

Slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa bodoval v nedeľňajšom obrovskom slalome v Kranjskej Gore v rámci Svetového pohára 2022/2023.

Adam Žampa má 29 bodov

V slovinskom stredisku obsadil konečnú 22. priečku a do hodnotenia SP si pripísal ďalších deväť bodov. Celkovo ich v tejto sezóne nazbieral 29.

Víťazom nedeľňajších pretekov sa napokon stal Švajčiar Marco Odermatt s náskokom 32 stotín sekundy pred Nórom Henrikom Kristoffersenom, tretí skončil s mankom 0,70 s Francúz Alexis Pinturault.

Odermatt si sezónu užíval

Už istý víťaz seriálu SP Odermatt v nedeľu spečatil zisk malého krištáľového glóbusu za celkový triumf v rámci disciplíny. Bol to pre neho už tretí glóbus v tejto sezóne, predtým v predstihu získal veľký za celkové poradie a malý za super G.

„Je to šialené. Bolo to ťažko vybojované, nemôžem tomu stále uveriť. V porovnaní s minulým rokom, keď som bol nervóznejší, si to v tejto sezóne viac užívam. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali,“ povedal 25-ročný Odermatt v úvodnej reakcii po pretekoch.

V prvom kole 32-ročný Kežmarčan Adam Žampa zajazdil 24. najlepší čas so stratou 3,90 s na vedúceho Odermatta a prebojoval s medzi elitnú tridsiatku. Solídnu jazdu predviedol i v druhom kole a v konečnom poradí bol napokon o dve priečky vyššie.