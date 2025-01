Accenture Technology Vision 2025: Umelá inteligencia prinesie firmám novú úroveň autonómie

Accenture už 25 rokov vo svojej správe Technology Vision skúma najnovšie technologické trendy a ich vplyv na firmy a spoločnosť.

Vstupujeme do novej éry digitalizácie, v ktorej AI neustále zlepšuje svoje schopnosti a prináša do firiem vysokú mieru autonómie. Budovanie dôvery v schopnosti umelej inteligencie sa stáva najdôležitejším predpokladom jej úspešného využitia. Ukazuje to správa spoločnosti Accenture Technology Vision, ktorá sa pravidelne venuje najnovším trendom v oblasti technológií a tento rok oslavuje 25. výročie.

AI sa šíri tempom, ktoré je rýchlejšie než pri akejkoľvek predchádzajúcej technológii. Až 69 % vrcholových manažérov podľa prieskumu Accenture verí, že AI zvyšuje tlak na inovácie v dizajne, vývoji a prevádzke technologických systémov. Výskum tiež predpovedá, že umelá inteligencia bude čoraz viac slúžiť ako partner pri vývoji technológií, nástroj na posilnenie identity značky, pohon pre robotov vo fyzickom svete a prostriedok na vytváranie nového druhu spolupráce medzi ľuďmi a technológiami, ktorá umožní dosiahnuť lepšie výsledky.

„Už dvadsiate piate vydanie Technology Vision ponúka lídrom pohľad na budúcnosť, v ktorej sa umelá inteligencia neustále zdokonaľuje, pracuje autonómne pre ľudí a posúva firmy aj ich používateľov k novým spôsobom inovácií,“ uviedla Julie Sweet, generálna riaditeľka spoločnosti Accenture. „Avšak využitie plného potenciálu AI bude možné iba vtedy, ak lídri aktívne vybudujú a posilnia dôveru v jej schopnosti a výsledky.“

Dôvera je kľúčom k pozitívnemu a širokému dosahu AI

Bez dôvery ľudí nemôže umelá inteligencia naplno rozvinúť svoj očakávaný pozitívny potenciál. Digitálne systémy a modely umelej inteligencie musia byť preto nielen zodpovedne využívané, ale zároveň aj presné, predvídateľné, konzistentné a jednoducho sledovateľné. Väčšina respondentov v prieskume Accenture (77 %) verí, že dôvera je základným pilierom, bez ktorého nie je možné naplno využiť potenciál umelej inteligencie. Až 81 % opýtaných súhlasí, že stratégia budovania dôvery musí napredovať paralelne s technologickou stratégiou.

Kľúčové zistenia správy Technology Vision 2025

Keď základné modely prekonali bariéru prirodzeného jazyka, spustili proces, ktorý zásadne ovplyvnil vývoj softvéru a technologických ekosystémov. Generatívna AI už teraz podporuje vývojárov v prechode na úlohy systémových inžinierov a urýchľuje procesy demokratizácie kódovania a digitalizácie. Generatívna AI a pokrok v AI agentoch umožňujú vznik personalizovaných systémov, ktoré nahrádzajú tradičnú statickú architektúru aplikácií flexibilnými riešeniami založenými na konkrétnych cieľoch a spolupracujúcich agentoch. Accenture už dnes ponúka platformy, ako GenWizard, SynOps a AI Refinery, ktoré obsahujú predpripravených priemyselných agentov a pracovné postupy. Tieto riešenia výrazne urýchľujú proces vývoja a zhodnocovania špecializovaných multiagentových systémov.

Firmy intenzívne pracujú na tom, aby sa AI stala novým kontaktným bodom pre zákazníkov. 80 % opýtaných v prieskume Accenture vyjadruje obavy, že veľké jazykové modely a chatboty môžu oslabiť unikátnu identitu značiek, zároveň však 77 % z nich súhlasí, že riešením je aktívne vytváranie personalizovaných AI zážitkov.

V nasledujúcom desaťročí sa očakáva rozšírenie univerzálnych robotov, ktorí prinesú viac autonómie poháňanej umelou inteligenciou do reálneho sveta. Títo roboti budú schopní sa rýchlo prispôsobovať a učiť nové úlohy. Už dnes firmy ako KION Group v spolupráci s Accenture a NVIDIA optimalizujú robotov pre úlohy v skladoch, aby mohli pracovať rýchlejšie, bezpečnejšie a efektívnejšie. Až 80 % odborníkov verí, že roboti, ktorí spolupracujú s ľuďmi a učia sa z ich interakcie môžu posilniť vzájomnú dôveru.

Ľudia a AI spolu vytvárajú dynamický proces učenia. AI sa zlepšuje vďaka používaniu, čo zvyšuje jej atraktivitu. Na rozdiel od tradičnej automatizácie, ktorá mala jednorazový efekt, sa moderná AI dokáže priebežne zdokonaľovať a prinášať stále väčšiu hodnotu pre jednotlivcov a celé organizácie. Až 80 % respondentov prieskumu Technology Vision považuje za prioritné vytvoriť pozitívnu spoluprácu medzi AI a zamestnancami, a to najmä prostredníctvom jasnej komunikácie a zapojenia ľudí do procesu. Spoločnosť Accenture nedávno predstavila program Generative AI Scholars v spolupráci so Stanford Online, ktorý pomáha klientom prehlbovať znalosti a zručnosti v oblasti generatívnej AI. Firmy majú zároveň možnosť vybaviť každého zamestnanca digitálnym asistentom, ktorý im umožní rozvíjať nové zručnosti a lepšie využívať nástroje generatívnej AI. Výskum ukázal, že ľudia, ktorí sú oboznámení s generatívnou AI majú až päťkrát pozitívnejší pohľad na túto technológiu.

