Abigail nie je bezmocné dievčatko, ako sa na prvý pohľad zdá…

Banda zločincov proti malému dievčatku, ktoré uniesli kvôli výkupnému. Nie je výsledok takéhoto boja vopred známy? Nezabúdajte, že deti môžu byť niekedy skutočné monštrá. Tvorcovia hororovej lahôdky „Nevesta na zabitie” natočili ďalší film, v ktorom sa role mačky a myši nečakane obrátia. Horor Abigail prichádza do kín už 18. apríla.

Foto: CinemArt

Krádež detí je ohavný zločin. Ale uniesť dieťa mocných zločincov je neuveriteľná hlúposť. To však netušila partia darebákov, ktorým sa nechce živiť poctivo, a tak vezmú zdanlivo veľmi ľahkú prácu. Uniesť dcéru nejakého boháča, dvadsaťštyri hodín ju strážiť, kým zúfalý otecko zaplatí päťdesiatmiliónové výkupné, zinkasovať peniaze a ísť domov. Prvá fáza, zdanlivo najťažšia, ide viac než hladko. Sotva krehká malá Abigail dotancuje na skúške Labutie jazero, skončí zdrogovaná v dodávke a odvezú ju na dohodnuté miesto, ktoré z nejakého dôvodu pripomína vidiecke panské sídlo a tak trochu dom hrôzy. Jej únoscovia sa navzájom nepoznajú, dokonca si pre istotu hovoria vymyslenými menami. Druhá fáza, čakanie na výkupné, by mohla byť pokojná, dokonca nudná, keby únoscovia nezačali postupne umierať. Ukazuje sa totiž, že na niektoré deti by bola aj tá najdrsnejšia polepšovňa prikrátka. Ale keď to konečne pochopia, už niet úniku.

Pozrite si trailer tu:

Keď sa pozriete na roztomilé unesené dievčatko Abigail, zrejme vám napadne, že ste ju už niekde videli. Mladučká herečka sa totiž presadila v obľúbenom veľkorozpočtovom muzikáli o predčasne vyspelej milovníčke kníh Matilde Warmwoodovej, ktorý vznikol na základe knižnej predlohy Roalda Dahla. Rodáčka z Dublinu, Alisha Weirová, tak zvládla prechod do diametrálna odlišného žánru a zvládla ho velkolepo. „Nikdy som podobnú postavu nehrala, ale vždy som milovala horory,” prezradila dnes 14-ročná herečka, ktorá zároveň dodala, že „Abigail bude všetkým ľúto, pretože je to milé dievčatko, ktoré uniesli. Potom sa však ukáže, že je oveľa viac.”

Foto: CinemArt

Práve na jej postave tvorba filmu doslovne stála, tvorcovia mali od začiatku veľké obavy, či sa im podarí nájsť herečku, ktorá dokáže byť uveriteľná, úprimná a sympatická v prvých scénach, ale zároveň desivá a sadistická, keď sa ukáže, že je vlastne upírkou. „Je pozoruhodná,” vyjadril sa o Alishi Weirovej producent William Sherak. „Je talentovaná, je profesionálna, nadšená a zodpovedná. Ale stále je to dieťa. Dokázala to.”

Foto: CinemArt

Nebola to však jednoduchá príprava, nestačilo sa len naučiť texty. Musela sa vcítiť sa do svojej role ako do dvoch úplne iných postáv. Vytvorila si v nich systém, vystrašené dieťa nazvala Abby a prezývku Abigail si vyhradila pre dravú upírku. Pre scény s Abigail následne zmenila hlas, aby neznela ako „nevinné malé dieťa, ale skôr ako sebavedomý dospelý,” povedala. Vo filme využila aj svoje tanečné skúsenosti a naučila sa náročnú baletnú zostavu na Čajkovského Labutie jazero. „Najviac ma nadchlo, keď som mohla mať na sebe zuby a všetku tú krv všade,” smeje sa mladá herečka. „Dostať sa do kože upíra znamenalo úplne iné zmýšľanie. Nemeníte sa iba na iného človeka, meníte sa na iný druh. Pri nakrúcaní scén, kedy som vraždila a užívala si to, som sa musela do nich vžiť. Nebola som nikým iným. Bola som iba Abigail. Bola som iba upírkou.”

Foto: CinemArt

V ďalších úlohách sa predstavia Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, Will Catlett, Kevin Durand, Angus Cloud, Matthew Goode a Giancarlo Esposito, réžiu mali v rukách Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillet.

Foto: CinemArt

Horor Abigail prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 18. apríla.

Foto: CinemArt

Informačný servis