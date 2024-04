90´s Super Fest 2024: Divoká jazda hitov 90. rokov aj s kapelou Rednex!

Prvky country či eurodancu, klobúky, nevšedné kostýmy a neskutočná energia. Áno, aj toto je legendárna kapela nezabudnuteľnej éry deväťdesiatok – Rednex. Švédska skupina, ktorá sa preslávila vďaka svojmu hitu „Cotton Eye Joe, “ sa predstaví už 25. mája v nitrianskom amfiteátri v rámci podujatia 90´s Super Fest 2024 naživo. Určite prinesie takú šou , akú vie urobiť len Rednex! Tak neváhajte a poďte sa s nami naladiť na toto švédske „šialenstvo“ s nádychom slovenského šarmu!

Tento fantastický nápad dopĺňať piesne, ktoré boli predtým čisto country záležitosťou, o eurodance štýl, dostali švédski producenti Janne Ericsson, Örjan „Öban“ Öberg a Pat Reiniz. V roku 1992 vznikla myšlienka a už o dva roky bol von prvý a aj najväčší hit- už vyššie spomínaný- Cotton Eye Joe. Predalo sa viac ako 10 miliónov kusov a v nemeckom rebríčku skupina vytvorila nový rekord, keď sa tam Rednex dokázal udržať neuveriteľných 25 týždňov. Dodnes je skladba známa nie len naprieč kontinentmi, ale aj generáciami! Kapela však neostala iba pri jednom hite a vyprodukovala ich hneď niekoľko ako napr. „Old Pop in an Oak“, či „Wish You Were Here“

Skupina má momentálne viacero členov, ale na pódiu sú vždy „len“ štyria, kde sa striedajú napríklad speváčky v závislosti od miesta vystúpenia kapely. Už niekoľko rokov spolu s Rednex vystupuje aj Slovenka- Nika Karch (Veronika Maras Karchova).

Okrem Rednexu sa v rámci podujatia môžete tešiť na šesť ďalších legiend 90tok: Masterboy ft. Beatrix Delgado, SNAP!, Whigfield, Pharao, Jan Wayne ft. Charlene a svoj nezabudnuteľný hit I like to move it! vám naživo predstaví Reel2Real ft. The Mad Stuntam! Organizátori festivalu majú aj ďalšie esá v rukáve, ale prezradíme Vám, že sa môžete tešiť okrem iného aj na skvelú šou Rádia Vlna a nadupanú gastrozónu, kde nájdete rôzne dobrôtky.

Foto: Super Media s.r.o.

