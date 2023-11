7 dôvodov, prečo by ste mali zvážiť strojček na zuby Invisalign

Individuálne zhotovené dlahy, ktoré dostávajú zuby do požadovanej polohy a vo výsledku prinesú krásny a harmonický úsmev – to je strojček Invisalign. Strojček Invisalign je modernou metódou liečby krivých zubov a jeho hlavným benefitom je jednoznačne estetika. Poďme sa pozrieť na dôvody, prečo práve Invisalign prichádza do úvahy pri rozhodovaní sa v čeľustno-ortopedickej liečbe.

1. Diskrétny a takmer neviditeľný

Liečebná metóda Invisalign využíva sadu priesvitných dláh, ktoré svojim tlakom posúvajú zuby do požadovanej polohy, upravujú ich sklon a prinesú Vám krásny a zdravý úsmev. Vďaka tomu, že tieto dlahy sú vyrobené z priesvitného materiálu, počas celej liečby si takmer nikto nevšimne, že strojček nosíte. Ste dospelý a už sa necítite na kovový strojček? Strojček Invisalign je pre Vás ako stvorený.

Foto: Ortho Keep Smiling

2. Pohodlný a komfortný

Počet dlah a dĺžka liečby závisí od viacerých faktorov, predovšetkým od závažnosti odchýlky. Pacient nosí jednu dlahu 7 až 10 dní, 22 hodín denne. Strojček si vyberá z úst keď sa ide najesť alebo si umyť zuby. Strojček Invisalign Vás preto žiadnym spôsobom neobmedzuje v jedení, rovnako nie je potrebná špeciálna starostlivosť o chrup. Čistenie klasickou zubnou kefkou a čistenie medzizubných priestorov sa teda vôbec nemení.

3. Jednoduchá údržba

Starostlivosť o strojček je veľmi jednoduchá – vyčistenie strojčeka mäkkou kefkou a pastou po čistení zubov Vám zabere nanajvýš minútku, potom si ho opäť môžete nasadiť do úst.

Pri jeho čistení si ale môžete pomôcť aj so špeciálnymi tabletami, ktoré sú bežne dostupné v drogérii. Tableta sa rozpustí vo vode, do ktorej na 2-3 minúty vložité dlahy. Potom stačí strojček vyčistiť mäkkou kefkou a je hotovo.

4. Dĺžka liečby

Dĺžka liečby sa štandardne pohybuje od 6 do 24 mesiacov. Faktorov, ktoré ju ovplyvňujú je však viacero – za zmienku stojí predovšetkým vek pacienta a závažnosť odchýlky. Ak chcete vedieť ako dlho bude liečba trvať u Vás, objednajte sa na konzultáciu a nechajte sa vyšetriť našim čeľustným ortopédom.

5. Individuálne potreby

Každá liečba strojčekom je individuálna – pri konzultácii si s pacientom preberieme jeho očakávania a preferencie, na základe ktorých sa zostaví liečebný plán. Obrovskou výhodou strojčeka Invisalign je digitalizácia – pomocou 3D vizualizácie si viete vopred pozrieť ako sa budú vaše zuby hýbať a aký bude výsledok celej liečby. Po schválení liečebného plánu sa nechajú vyrobiť dlahy a ich odovzdaním sa začína liečba pacienta.

6. Bezpečnosť a spoľahlivosť

Súčasťou liečby sú pravidelné kontroly. Interval medzi kontrolami stanovuje lekár – na nej sa zisťuje či dlahy dobre sedia na zuboch a či sa zuby posúvajú podľa očakávaní.

Na svoj smartfon si môžete tiež stiahnuť aplikáciu, ktorá Vs budete upozorňovať na to, že je čas vymeniť si dlahu. Tiež si pomocou nej môžete stopnúť čas nenosenia strojčeka a nahrávať do nej fotografie zachytávajúce priebeh liečby.

7. Pozitívny vplyv na celkové zdravie ústnej dutiny

Netreba zabúdať na to, že liečba strojčekom nie je len estetickou záležitosťou – úprava postavenia a sklonu zubov, úprava tvaru zubných oblúkov, zníženie rizika vzniku zubného kazu a zápalu ďasien, krásny úsmev a s tým spojené zvýšenie Vášho sebavedomia sú tými najväčšími benefitmi, ktoré liečba strojčekom prináša.

Výhody a nevýhody neviditeľného strojčeka na zuby Invisalign – Ortho Keep Smiling

Na trhu je mnoho druhov strojčekov, ktoré Vám môžu pomôcť dosiahnuť krásny a harmonický úsmev. Neviditeľné strojčeky Invisalign sú jedným z nich a predstavujú účinný a pohodlný spôsob ako sa k nemu dopracovať. Hlavný benefit – estetika – je vyhľadávaný hlavne medzi dospelými pacientmi, strojček je však vhodný pre takmer všetky vekové kategórie.

Máte záujem o ďalšie informácie? Ak by ste mali záujem o presnejší pohľad na proces liečby, trvanie a náklady, neváhajte si dohodnúť konzultáciu priamo u nás v Ortho Keep Smiling.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.