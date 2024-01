5 najčastejších finančných zlozvykov

Nie je dôležité, koľko peňazí máte, ale ako s nimi narábate. Toto sú finančné zlozvyky, ktorých by sme sa určite mali zbaviť.

1. Všetky peniaze máme na bežnom účte

Na bežnom účte by sme mali mať uložené peniaze ktoré potrebujeme na každodenné výdavky, na zaplatenie účtov a splátok úveru. Ostatné peniaze by sme mali presmerovať najprv do vytvorenia finančnej rezervy a potom na dlhodobé sporenie/investovanie (cieľ: bývanie, dôchodok, pre deti,…).

2. Sporíme nepravidelne – najprv peniaze míňame a potom sporíme

Jednou z najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame, je to, že nesporíme pravidelne. Často sporenie odkladáme až na koniec mesiaca a spoliehame sa na to, že nám týždeň pred výplatou zvýši zopár drobných, ktoré si odložíme. Toto vieme jednoducho zmeniť trvalým príkazom na sporenie, ktorý zadáme hneď po výplate.

3. Nemáme prehľad, na čo peniaze míňame

Keď spočítame drobné výdavky na konci mesiaca, budeme prekvapení, koľko sme minuli. Kávička, kino, cigarety,… Dajme si námahu a 3 mesiace posebe si rozkategorizujme výdavky. Niektoré banky vám s kategorizáciou pomôžu priamo v internetbankingu. Keď budete mať prehľad, kde vám peniaze odchádzajú, viete sa lepšie zamerať na to, kde môžete ušetriť.

4. Meškáme s platbami

Všetky účty a splátky úverov uhrádzajte načas. Ak zvyknete meškať s úhradami, odzrkadlí sa to aj v úverovom registri vo forme negatívnych zápisov. Dostanete „nálepku“ nespoľahlivého klienta, čo vám v budúcnosti sťaží prístup k úveru alebo hypotéke. Nezabúdajte, register archivuje údaje až 5 rokov dozadu.

5. Spoliehame sa na pôžičku

Ak máme finančnú rezervu, nemali by nás prekvapiť výdavky typu pokazená práčka. Ak vopred vieme, že potrebujeme nový mobil, tak si na neho skúsme nasporiť. Nekupujme ho na splátky. Splátkový predaj nám totiž čoskoro môže prerásť cez hlavu. Úver by sme si mali brať len na veci dlhodobej spotreby (napr. bývanie). Vianočné darčeky, či letnú dovolenku by sme určite nemali financovať pôžičkou. Navyše, mikro pôžičky, povolené prečerpanie, kreditná karta a nebankové úvery sú tie najdrahšie úvery.

Samozrejme, finančných zlozvykov je omnoho viac. Ponúkame ešte zopár tipov, na čo sa môžete zamerať:

Platíte za služby, ktoré nepotrebujete (napr. streamovacie služby), alebo ich môžete mať zadarmo (napr. účet v banke).

Používate nesprávne finančné produkty (napr. dlhodobo si sporíte na sporiacom účte s 0% úrokom)

Siahate po prvej ponuke aj keď je pre vás nevýhodná (napr. neporovnáte si viac úverov a siahnete po tom, ktorý vám ponúkne vaša banka)

Nedodržiavate bezpečnostné pokyny (PIN máte napísaný na karte, zadávate svoje citlivé údaje kadetade na internete,…)

Zdroj: 365 bank

Informačný servis