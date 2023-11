4 detské knihy plné rozprávok, dobrodružstva a čarovnej atmosféry

Vianoce bez detských kníh by neboli Vianocami. Máme pre vás 4 nádherné tipy – z toho až 3 od slovenských autorov, s krásnymi ilustráciami a v peknej grafickej úprave. Inšpirujte sa, všetky nájdete v kníhkupectvách po celom Slovensku.

Malá princezná

V sérii Ilustrovaná svetová klasika už vyšli nádherné knihy ako Tajná záhrada, Rozprávky spod Černičia, Guliverove cesty, či Robinsom Crusoe.

Teraz pribudlo úžasné vydanie nesmrteľného klasického príbehu o sile odhodlania a fantázie – Malá princezná . Pre deti od 9 rokov.

Malá Sara je výnimočne inteligentná a privilegovaná študentka Výberového lýcea pre mladé dámy pani Minchinovej, ktorá si majetok Sárinho otca cení oveľa viac než vedomosti a milú povahu svojej zverenkyne, a potajme na dievča žiarli. Obe, hoci každú z iného dôvodu, zdrví nečakaná správa o jeho smrti.

Sara, ktorú majetok a otcovo rozmaznávanie nikdy nepoznačili a zostávala vždy skromná, sa zrazu ocitne v novej situácií – žije vykázaná v podkroví a pracuje ako slúžka. Ani bieda, útlak, hlad či zlé zaobchádzanie ju však nezlomia a vďaka fantázii a priateľstvu odolá aj tým najťažším skúškam v živote dieťaťa.

Čarovný príbeh, v ktorom si zamilujete malú Sáru, pretože je plná odhodlania nevzdávať sa za žiadnych okolností, k čomu jej dopomáha jej bohatá fantázia. Práve vďaka nej prekonáva aj najťažšie momenty vo svojom živote.

Maliar Graham Rust vdýchol príbehu jedinečnú dobovú atmosféru viktoriánskeho Anglicka.

Foto: Bux.sk

Stromkáči

Pre deti od sedem rokov máme pekný tip na slovenskú knižku, ktorá je dobrodružná aj poučná zároveň. Pre deti, ktoré majú rady svet zvierat. Volá sa Stromkáči a autorom je Roman Brat, výborný prozaik a prekladateľ. Deti milujú jeho knižky, získal za ne viaceré ocenenia a určite vás zaujmú aj Stromkáči.

Do lesa vtrhnú s pílami pajkovia, ako nazývajú zvieratká ľudí, a ničia ho. Zvieratká sú zhrozené a vypukne panika. Starý jazvec zvolá poradu a zvieratká sa dohodnú, že budú vzdorovať. Že to nenechajú len tak… Kuna, ďateľ, sova a ďalší sú odhodlaní svoj domov zachrániť. Zabudnú, že si občas lezú na nervy, a zomknú sa v jeden tím. Od tej chvíle sú stromkáči!

Začnú sa svorne schádzať u jazveca a aby neriešili iba pajkov, dohodnú sa, že si každý večer vyrozprávajú jeden príbeh na rozveselenie. Trochu napínavý… trochu žartovný. Ako prvá sa prihlási včela Sisa a po nej sa osmelia ostatní. Týmito príbehmi si nielen krátia čas pri strážení lesa, ale zároveň sa povzbudzujú v súboji so silným protivníkom. Zbaviť sa pajkov totiž vôbec nebude ľahké, a tak im pri tom držme prsty.

„Tento príbeh je predovšetkým humorný a dramatický,“ hovorí autor Roman Brat. „Rúbanie lesa a ohrozenie stromu, kde žijú moji hrdinovia je síce vážny problém, no iba rámcuje smutno-smiešne rozprávanie pre deti. Je to však aj upozornenie na to, ako rúbeme lesy a predávame drevo do zahraničia. Mnohé krajiny si lesy šetria. Radšej nakupujú drevnú hmotu od bláznov, ktorým ide o chvíľkové finančné potešenie.“

Takže dobrodružstvo, zábava a k tomu trošku poučenia. Navyše veľmi pekné, výstižné sú ilustrácie Juraja Martišku, ktoré vystihujú charaktery zvieracích hrdinov, celkovú atmosféru a mnohým deťom vyčaria úsmev na tvári.

Foto: Bux.sk

Dievča z Myrty

Ďalšia kniha od slovenského autora. Ľudovít Petraško je germanista, spisovateľ, prekladateľ a z nemeckých rozprávok vybral nádherné príbehy, ktoré prerozprával a vyšli pod názvom Dievča z Myrty . Sú určené deťom od osem-deväť rokov, sú to ľudové rozprávky, ktoré patria k európskemu kultúrnemu dedičstvu.

Je tam 13 rozprávok ako Zlatý kľúčik od bratov Grimmovcov, Anička a Gašparko, Škriatkovia, Rozprávka o Bystrohlávkovi, Hostina na rozlúčku a samozrejme Rozprávka o myrtovej dievčine z pera Clemensa Brentana.

Sú to klasické rozprávky, v ktorých dobro víťazí a každému sa po zásluhe dostane odplaty: princom milované dievča vystúpi z myrty, pán Arnold s rodinou sa vďaka duchom nemusia sťahovať, sedliakov Pejko sa dočká vyslobodenia. Dejú sa tam nezvyčajné veci, dobrodružstvá a každý príbeh nesie nejaký odkaz.

Knihu Dievča z myrty krásne ilustrovala slovenská výtvarníčka Katarína Smetanová.

Foto: Bux.sk

Rozprávky Pavla Dobšinského

Rozprávky Pavla Dobšinského vyšli v špeciálnej verzii. Mnoho generácií slovenských detí vďačí Pavlovi Dobšinskému za príbehy, v ktorých statoční šuhaji víťazia nad strigôňmi a drakmi, ľúbezné dievčiny pomáhajú svojim milým v núdzi a chudobní rodičia majú v synoch i dcérach bohatstvo, aké kráľom chýba.

Má cez 260 strán a nájdete v nej 26 rozprávok – schválne, či niektorú nebudete poznať: tak napríklad Zakliata hora, Loktibrada, Lomidrevo alebo Valibuk, Zlatovláska, Mahuliena Zlatá Panna, Jelenček, či Zlatá priadka.

V rozprávkových krajinách sa dejú nevídané, neslýchané zázraky: pecúch Janko vzlietne na striebornom tátošíkovi ponad hory, kováčova žena povije dievčatko so zlatou hviezdou na čele. Lomidrevo pošibe medené jabĺčko a hneď z neho vyrastie zámok.

„Pán Boh daj šťastia,“ zdravia sa jeho hrdinovia a zlým silám odolávajú najmä múdrosťou a dobrotou srdca. A tak sa im napokon dostane zaslúženej odmeny, zvonec odzvoní šťastný koniec a my sa môžeme radovať spolu s nimi.

Vladimír Král vytvoril unikátne ilustrácie, ktoré perfektne sedia na Dobšinského príbehy. Graficky celú knihu upravil Marek Kianička – kniha je s prebalom, vo vysokej polygrafickej kvalite. Takáto kniha je skvelým darčekom alebo zberateľským kúskom pre milovníkov slovenských rozprávok.

Foto: Bux.sk

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis