30 Seconds to Mars: Zaujímavosti, ktoré ste o kapele a Jaredovi Letovi (ne)vedeli

Americká rocková formácia 30 Seconds to Mars vznikla v roku 1998 a založili ju bratia Jared a Shannon Letovci. Od tej doby sa stala jednou z najoriginálnejších a najinšpiratívnejších hudobných skupín, o čo sa vo veľkej miere pričinil aj sám charizmatický spevák a herec Jared Leto. Čo vlastne robí túto skupiny a ich frontmana takými zaujímavými? Poďme sa pozrieť na pár neobyčajných faktov o nich.

1. Neobvyklý názov skupiny

Názov skupiny „30 Seconds to Mars“ je inšpirovaný vedeckým dokumentom, ktorý tvrdil, že človek môže pozorovať Mesiac cez teleskop po dobu 30 sekúnd. Tento názov metaforicky vyjadruje túžbu členov skupiny objavovať nové veci a hľadať v nich hlbšie porozumenie. Taktiež vyjadruje možnosť priblížiť sa k niečomu, čo je mimo našej dosiahnuteľnej hranici a že môžeme túto hranicu aj prekročiť, pokiaľ sa na to zamierame. Názov kapely symbolizuje túžbu po objavovaní, dobrodružstve a hľadaní nových možností. Tento filozofický a hĺbavý prístup máme možnosť vnímať aj v ich hudobnom vyjadrení, textoch či videoklipoch.

2. Experimentovanie s hudobným prejavom

Ich hudobný štýl sa pohybuje niekde od alternatívneho rocku cez elektroniku až po emo a post-hardcore rock, no aktuálne hudobní kritici radia ich tvorbu do pop music. Ich hudba je často charakterizovaná emotívnymi textami a silnými gitarovými rifmi. Ich pesničky sú známe svojimi emotívnymi textami, ktoré sa často inšpirujú osobnými skúsenosťami a existenciálnymi témami. Gitarové rify dopĺňajú dynamické bicie a výrazný hlas Jareda Leta dodáva skladbám osobitnú silu a vášeň. Skupina experimentuje s rôznymi zvukmi a žánrami, čo im umožňuje neustále sa vyvíjať a prekvapovať svojich fanúšikov novými zvukmi.

3. Oscarové ocenenie frontmana

Okrem hudobnej kariéry je Jared Leto aj úspešným hollywoodskym hercom. Za svoje herecké umenie, už získal množstvo ocenení, vrátane Oscara za vedľajšiu mužskú úlohu vo filme „Dallas Buyers Club“, kde stvárnil transrodovú ženu s HIV. Jeho herecké umenie máme možnosť vidieť aj v pokračovaní kultového filmu „Blade Runner 2049“, „Requiem for a Dream“ alebo vo filme „God of War“, kde si zahral po boku Nicolasa Cagea jeho drogovo závislého brata, obchodníka so zbraňami. Leto je známy svojou schopnosťou zahrať širokú škálu postáv, od excentrických až po hlboko emotívne. Kvôli filmovým rolám Jared často postupuje aj extrémne fyzické a psychologické transformácie, čo mu prinieslo uznanie filmových kritikov aj divákov. Pre svoju oscarovú úlohu musel drasticky schudnúť, naopak pre úlohu Marka Chapmana, ktorý zavraždil Johna Lennona, nárazovo pribral 30 kilogramov. Vo filme „Suicide Squad“ stvárnil rolu Jokera a tak musel podstúpiť dôsledné fyzické cvičenia, aby nabral dostatok svalovej hmoty a opäť vyformoval svoje telo. Fanúšikov prekvapil aj úlohou Paola v životopisnom thrillery „Klan Gucci“, kde rovnako prešiel veľkou fyzickou premenou a je takmer na nespoznanie. Jared Leto svoje herecké umenie vkladá aj hudobných videoklipov, ktoré často sám režíruje a tvorí ich ako krátke filmy s hlbším odkazom pre spoločnosť.

4. Najsilnejšia komunita fanúšikov

Fanúšikovská základňa skupiny Thirty Seconds to Mars, známa ako Echelon, je považovaná za jednu z najoddanejších a najsilnejších komunít vo svete hudobnej scény. Tento názov bol zvolený samotnou kapelou a odkazuje na ich pesničku „Edge of the Earth“, v ktorej sa spomína slovo „Echelon“ ako symbol jednoty a spojenia. Echelon je známa svojou lojalitou k skupine a ich hudobnému odkazu. Táto komunita fanúšikov je rozmanitá, zastrešuje ľudí z rôznych krajín, kultúr a vekových kategórií. Okrem toho, Echelon nie je len pasívnou základňou fanúšikov, ale aktívne sa zapája do podpory kapely a rôznych charitatívnych a humanitárnych iniciatív, ktoré skupina podporuje. Fanúšikovia zbierajú prostriedky na charitatívne účely a šíria pozitívne posolstvá. Thirty Seconds to Mars pravidelne pozývajú počas svojich koncertov svojich fanúšikov k sebe na pódium, kde s nimi odohrajú pár skladieb, užívajú si show a tancujú. Silná väzba medzi kapelou a fanúšikmi prispieva k ich dlhodobej úspešnej kariére a vytvára nezameniteľnú atmosféru na koncertných vystúpeniach.

5. Koncerty plné prekvapení a nečakaných zvratov

Koncerty kapely Thirty Seconds to Mars sú veľkým zážitkom pre všetkých divákov. Jared Leto si dáva mimoriadne záležať na kontakte so svojim publikom, aj na špeciálnych prekvapeniach počas koncertu. V poslednej dobe pridáva čoraz viac extrémnych počinov. Ohlásenie aktuálneho svetového turné urobil z vrcholu Empire State Building, keď ako prvý človek na svete mohol spraviť horolezecký výstup na túto ikonickú budovu v New York City. Koncerty po USA v minulom roku otváral Leto zoskokom zo strechy pódia. Aké výstrednosti a prekvapenia plánuje počas koncertu v Bratislave? Nevieme, no určite budú stáť za to!

6. Jared Leto ako symbol generácie mileniálov

Jared Leto je viac než len spevák a herec – je to vizionár, ktorý neustále hľadá nové výzvy a spôsoby, ako sa zapájať do sveta okolo seba. Leto je aktívny v charite a podporuje rôzne humanitárne organizácie. Svojou popularitou a vplyvom sa snaží upozorniť na sociálne a environmentálne problémy. Podporuje rôzne charitatívne iniciatívy, vrátane organizácie na pomoc ľuďom s HIV/AIDS. Jeho schopnosť presadiť sa ako hudobník, herec, režisér a filantrop ho robí jedným z najvšestrannejších umelcov svojej generácie a jednou z najvplyvnejších osobností svetového showbiznisu.

Umenie a filozofia skupiny 30 Seconds to Mars vytvára samostatnú subkultúru a hnutie jednej generácie. Kapela má na svojom konte viacero hudobných hitov, ktoré sa stali hymnami ich fanúšikov a ktoré ich zaradili medzi špičku rockovej hudby.

Najväčšie hity 30StM sú „The Kill (Bury Me)“, „Kings and Queens“, „This is War“, „Closer to the Edge“ a „From Yesterday“. Tieto skladby sa dostali na vrchol hudobných rebríčkov a získali množstvo ocenení vrátane cien MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards, až po Billboard Music Awards. Ich albumy dosiahli zlaté a platinové predaje nielen v USA, ale po celom svete, ich hudobné videoklipy v štýle krátkych filmov zaznamenávajú milióny pozretí.

