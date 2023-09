18. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik pozná svojich víťazov. Úspech pre fínsku, ale aj pre slovenskú kinematografiu

V nedeľu 17. septembra sa vo večerných hodinách skončil 18. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Ako každý rok, aj tentokrát boli neodmysliteľnou súčasťou festivalového programu aj súťažné kategórie. Festivalové kiná odpremietali celkovo skoro 100 celovečerných a krátkometrážnych filmov často vo vypredaných kinosálach. Návštevnosť festivalu zaznamenala svoje rekordy.

Medzinárodný filmový festival Cinematik má v programe dve hlavné súťaže. Tá medzinárodná s názvom Meeting point Europe predstavuje výber toho najlepšieho, čo sa za posledný rok objavilo na poli celovečerných európskych hraných filmov. O víťazoch rozhoduje odborná porota zložená zo 14 filmových kritikov a kritičiek federácie FIPRESCI.

Medzi nominovanými boli aj viacerí držitelia prestížnych ocenení zo svetových festivalov, či významní národní zástupcovia. Tohtoročná porota Cinematiku napokon za víťaza ocenenia Meeting point Europe vyhlásila fínsku snímku Karaoke Blues (Kuolleet lehdet, 2023) režiséra Aki Kaurismäkiho, ktorá mala na festivale Cinematik svoju slovenskú premiéru. Príbeh sleduje strateného Holappu, ktorý pracuje ako stavebný robotník, žije na ubytovni a smútok zaháňa nadmernou konzumáciou alkoholu. Rovnako aj Ansu, zamestnanú v supermarkete, ktorá sa každý večer vracia do prázdneho bytu, kde rádio chrlí správy o krvavej ruskej invázii na Ukrajinu. Trajektórie ich životov sa jedného večera pretnú v ošúchanom karaoke bare. Ďalší precízne napísaný a zrežírovaný film ikony fínskej kinematografie.

Svojho víťaza si zo všetkých filmov vybrali hlasovaním a hodnotením aj diváci a diváčky festivalu. Počas festivalu bolo odovzdaných skoro 12 tisíc hlasovacích lístkov. Cenu divákov 18. ročníka Cinematiku získal juhokórejský koprodukčný film Minulé životy (Past Lives, 2023) režisérky Celine Song. Čo by bolo keby? V kórejčine existuje slovo In-Yun, ktoré znamená ,,spojení osudom‘‘. Keď sa dvaja ľudia stretnú, znamená to, že ich osudy boli prepletené aj v ďalších životoch. Citlivá moderná romanca rozpráva príbeh spisovateľky Nory a jej dvoch lások, tej detskej – Hae-Sunga – a tej dospelej – Arthura –, odohrávajúci sa naprieč kontinentmi a desaťročiami. Jeden z najinteligentnejších zástupcov vzťahových drám za posledné roky a zároveň jeden z najlepších filmov roka. Aj tento titul uviedol festival v slovenskej premiére.

Druhá súťaž Cinematiku, Cinematik.doc, loví v domácich vodách – o ceny sa v nej so svojimi novinkami uchádzajú výlučne slovenskí dokumentaristi a dokumentaristky. Víťazkou Ceny Literárneho fondu Cinematik.doc, sa stala Soňa G. Lutherová za titul Šťastný človek (2023). Intímny príbeh človeka, ktorý objavil svoje pravé „ja“ a musí riskovať to najcennejšie, aby mohol žiť autenticky. Má pre šťastie riskovať všetko? A čo tí, ktorí sú mu blízki? Film Šťastný človek, ktorý bol v Piešťanoch uvádzaný v slovenskej premiére, sa začína spomínaním českého grafického dizajnéra a spisovateľa Marvina Horvata na nedávnu minulosť vo švédskom Göteborgu, keď pôsobil ako bežná česká žena vo vzťahu so slovenským manželom, psychiatrom Ivanom a ich dvoma deťmi.

Porota, v ktorej zasadli nemecko-maďarský spisovateľ, režisér a programový dramaturg festivalov Joshua Jádi, poľský producent dokumentárnych diel Adam Paplinski a slovenský producent Patrik Pašš, film hodnotila vyjadrením: „Porota oceňuje originálny filmový prístup k zvýšeniu povedomia o aktuálnom etickom probléme.“

Predseda poroty Joshua Jádi odovzdal aj špeciálnu Cenu poroty, ktorú získala režisérka Paula Maľárová za mimoriadne dokumentárne dielo Územie fantázie (2023). „Porota oceňuje, že film upozorňuje na to, ako veľmi je téma vojny a militarizmu prítomná v každodenných situáciách nášho života.“ Film sleduje podobu vojny v čase dlhotrvajúceho mieru. Na pozadí hromadných akcií, ktoré primárne slúžia ako nevyhnutná pripomienka historických udalostí, ale vyznievajú skôr ako bizarné oslavy vojny, sa s divákom hrá pomyselná hra na tichú poštu, kde sa pojem vojny mení variáciami naprieč generáciami. Vojna ako stála expozícia v múzeu našej spoločnosti.

Cenu primátora mesta Piešťany získal režisér Ľubomír Ján Slivka za dokumentárny titul Andy Warhol – Americký sen (2023). Dokumentárny film o živote a diele jedného z najväčších svetových umelcov s koreňmi vo východoslovenskej dedine Miková. Intímny príbeh Andyho rodiny, presadenie sa na newyorskej umeleckej scéne, získanie svetovej slávy a ovplyvnenie umeleckých štýlov naprieč mnohými žánrami. To všetko vyrozprávané prostredníctvom výpovedí rodinných príslušníkov a známych, medzinárodných odborníkov a historikov umenia. Dopĺňajú ich jedinečné autentické zábery z Andyho života na dvoch kontinentoch. Vyjadrenie poroty: „Ocenenie filmu je hlavne za jeho starostlivý výskum a audiovizuálnu archeológiu“. Cenu primátora si počas slávnostného ceremoniálu prevzala scenáristka filmu Petra Babic Slivková.

19. ročník MFF Cinematik sa uskutoční 10. až 15. septembra 2024 v Piešťanoch.

