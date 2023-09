18. ročník Cinematiku sa začína už o niekoľko dní. Do Piešťan prinesie takmer 100 filmov z 26 krajín sveta

Prípravy 18. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v týchto dňoch vrcholia. Svoje brány otvorí už v utorok 12. septembra 2023. Počas šiestich festivalových dní sa jeho návštevníci môžu tešiť na bezmála 100 filmov z 26 krajín sveta. V rámci slávnostného otváracieho ceremoniálu to napríklad bude česko-slovenská dráma Úsvit režiséra Matěja Chlupáčka.

Úsvit (2023), krimi dráma z medzivojnového obdobia zasadená do podtatranského Svitu, sa v júni stala diváckym hitom festivalu v Karlových Varoch. Slovenskí diváci film budú môcť v domácej premiére vidieť 12. septembra práve na Cinematiku, a to za osobnej účasti tvorcov a protagonistov. Pôjde o úplne prvé uvedenie filmu na Slovensku.

V bezmála týždňovom programe Cinematiku však na festivalových návštevníkov čaká aj množstvo ďalších premiér. Ako prví na Slovensku budú môcť vidieť napríklad aj film Club Zero (2023), novinku rakúskej režisérky Jessicy Hausner, ktorá sa tento rok uchádzala o Zlatú Palmu na festivale v Cannes. V dráme o ničivej sile autority a krehkosti dospievania si hlavnú postavu zahrala Mia Wasikovska. Režisérke festival venuje profilovú sekciu Rešpekt, v ktorej premietne retrospektívu jej tvorby. Skvelým rakúskym filmom však dá Cinematik priestor aj v sekcii Pod lupou.

Atraktívne filmy divákov čakajú aj v hlavnej festivalovej súťaží Meeting Point Europe, v rámci ktorej porota pod záštitou FIPRESCI udelí ocenenie pre najlepší európsky celovečerný film uplynulého roka. Bude medzi nimi napríklad novinka Akiho Kaurismäkiho Karaoke Blues (Fallen Leaves, 2023) či oceňovaný titul uznávaného Christiana Petzolda s názvom V plameňoch (Roter Himmel, 2023).

Milovníci kvalitnej zahraničnej kinematografie si na svoje prídu aj v sekcii Výber umeleckého riaditeľa, ktorá ponúkne novinku Wima Wendersa Dokonalé dni (Perfect Days, 2023) aj komédiu Klub zázrakov (The Miracle Club, 2023) írskeho režiséra Thaddeusa O‘Sullivana so skvelou Kathy Bates v hlavnej úlohe.

Sekcia Cesty slávy, ktorá prináša pestrý výber noviniek ocenených na prestížnych zahraničných festivaloch, láka na aktuálneho víťaza Zlatej palmy z Cannes – film Anatómia pádu (Anatomie d’une chute, 2023) francúzskej režisérky Justine Triet, ale aj na víťaza Karlovarského festivalu – Blažine lekcie (Blaga’s Lessons, 2023).

To najlepšie z novej domácej filmovej tvorby ponúka sekcia Čo dom dal, v rámci ktorej bude mať slovenskú premiéru aj novinka Ivana Ostrochovského a Pavla Pekarčíka Svetloplachosť (Photophobia, 2023), ktorá bola na festivale v Benátkach ocenená Cenou Europa Cinemas Label.

Cinematik už tradične dáva štedrý priestor aj dokumentárnym filmom. Novinky domácich tvorcov predstaví v súťažnej sekcii Cimenatik.doc, zatiaľ čo pestrý výber zahraničných dokumentov sa bude sústrediť v prehliadke DokMa.

Tí, čo túžia po nevšedných filmových zážitkoch by si nemali nechať ujsť ani sekciu Za hranicou kultu s podtitulom Kids Are Not Alright, ktorá ponúkne originálne pohľady na tému detstva a rodičovstva, alebo sekciu Other Spaces, ktorá prináša napríklad aj kompletné premietanie päťdielnej série Kráľovstvo: Exodus (Riget Exodus, 2022) Larsa Von Triera, alebo kontroverzný film Ulricha Seidla Sparta (2022).

Ani tu sa však program tohtoročného Cinematiku zďaleka nekončí. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sú aj pestré sprievodné podujatia v podobe prednášok, masterclassov, diskusií, koncertov, živého nahrávania filmového podcastu Vertigo, vysielaní Rádia Devín a Rádia Slovensko, či ďalšieho ročníka úspešného medzinárodného seminára DOX IN VITRO.

Súčasťou sobotného slávnostného odovzdávania festivalových cien bude premietanie mimoriadnej snímky Minulé životy (Past Lives, 2023) americko-kórejskej režisérky Celine Song, ktorú festival Cinematik uvedie v exkluzívnej slovenskej premiére.

Akreditácie na 18. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik, ktorý potrvá od 12. do 17. Septembra 2023, možno zakúpiť online na stránke www.cinematik.sk alebo priamo na mieste.

Informačný servis