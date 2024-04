Zvrátenie akýchkoľvek míľnikov a cieľov v pláne obnovy podľa Kmeca nehrozí, zdroje musíme čerpať rýchlejšie (video)

Je nechutné, že tí, čo zodpovedali za plán obnovy do roku 2023, ešte aj teraz pobehujú po Európe a presviedčajú inštitúcie, aby našli čokoľvek, čo by mohlo poškodiť Slovensko. Povedal to predseda vlády Robert Fico po kontrolnom dni na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Náročná komunikácia s Európskou komisiou

Pripustil však, že je s Európskou komisiou náročná komunikácia, ktorá sa týka plánu obnovy a niektorých míľnikov. Ide o zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, zmeny v trestnom poriadku, na stole je aj trestný zákon, o ktorom bude ešte rozhodovať Ústavný súd SR.

Ako doplnil podpredseda vlády Peter Kmec, vedú dialóg s Európskou komisiou v rámci otázok právneho štátu, no v pláne obnovy podľa jeho slov nehrozí zvrátenie akýchkoľvek míľnikov a cieľov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Plán obnovy a možnosti, ktoré z neho pre Slovensko vyplývajú, sú podľa Fica neopakovateľné. Máme možnosť čerpať 6,4 mld. eur na rôzne projekty.

Rýchlejšie čerpanie

„Je to pre bežných ľudí veľmi dôležité,“ povedal Fico. Ako príklad uviedol míľnik rozširovania kapacity materských škôl o 9-tisíc miest, taktiež lôžok v nemocniciach, či projekty zamerané na životné prostredie.

„Už sme asi v polovici čerpania,“ povedal Fico. „Blížime sa k polovici alokácie,“ doplnil ho Kmec.

Fico ďalej uviedol, že je potrebné zaoberať sa myšlienkou, ako ešte viac mobilizovať zdroje z plánu obnovy, aby sme ich čerpali rýchlejšie. Keď začne platiť zákon o verejnom obstarávaní, treba podľa jeho slov overiť, či to pomohlo a ak nie, treba zákon opäť upraviť.