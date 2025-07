Zverev bojuje sám so sebou: Je ťažké nájsť radosť mimo tenisového kurtu. Cítim sa osamelý - VIDEO, FOTO

Alexander Zverev šokujúco vypadol už v prvom kole Wimbledonu. Išlo o jeho najskoršiu grandslamovú prehru od roku 2019, keď sa takisto porúčal v All England Clube.

Tretí nasadený hráč podľahol Francúzovi Arthurovi Rinderknechovi, čím pokračoval tohtoročný wimbledonský trend skorých vypadnutí nasadených hráčov – bolo ich až 13.

Nemec nenašiel spôsob, ako prelomiť súperovo podanie – z deviatich šancí nevyužil ani jednu. Duel sa hral dva dni pre prerušenie, keďže platí zákaz vychádzania po 23.00 h tamojšieho času.

Musí to v sebe nájsť

„Ešte nikdy som sa necítil tak prázdny. Jednoducho mi chýba radosť zo všetkého, čo robím. Nie je to len nevyhnutne o tenise. Jednoducho mi chýba radosť aj mimo neho,“ povedal na pozápasovej konferencii Zverev podľa webu atptour.com.

„Nemyslím si, že tenis je pre mňa momentálne problém. Je to niečo iné, čo v súčasnosti musím v sebe nájsť. Niečo sa však vo mne musí zmeniť, čo nemusí byť nevyhnutne na tenisovom kurte,“ pokračoval ďalej.

Na otázku, či by mohol zvážiť spoluprácu s mentálnym koučom, Zverev odpovedal, že to možno bude prvýkrát v živote potrebovať.

Nevyhovára sa

„Je to zvláštne, občas sa tam cítim veľmi osamelo. Momentálne je pre mňa ťažké nájsť radosť mimo tenisového kurtu. Nie je to výhovorka alebo niečo podobné. Myslím si, že Arthur si zaslúžil vyhrať. Je to niečo, čo cítim už niekoľko posledných mesiacov. Opäť sa cítim veľmi, veľmi a veľmi osamelý. Tak som sa nikdy predtým necítil.“

Napokon však pochválil svojho súpera, odohral podľa neho „fantastické“ stretnutie. „Nie som si istý, či niekedy v živote odohral takýto súboj,“ dodala svetová trojka.

Zverev drží sezónnu bilanciu 35 výhier a 14 prehier. K míľniku 500 víťazstiev v kariére mu chýbajú už len dve.