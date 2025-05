Zuzana Porubjaková mala od poroty najviac bodov. Prečo nevyhrala Let's Dance 2025? - FOTO

Nedeľňajšie finále ukončilo šou Let’s Dance 2025. O titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu súperili ešte tri páry a víťazmi sa napokon na prekvapenie viacerých stali Kristián Baran a Dominika Rošková. Mnohí na prvé miesto tipovali Zuzanu Porubjakovú s Jaroslavom Ihringom, ktorí dostávali od poroty najviac bodov.

Fotografie: Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring v Let’s Dance 2025

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring u poroty nezvíťazili iba v prvom a treťom kole. Na úvod najviac bodov dostali Marek Rozkoš a Natália Horváthová a tretí priamy prenos Kristián Baran a Dominika Rošková. V nedeľňajšom finále mali Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring za dva tance po 40 bodov, teda celkovo 80, podobne ako tomu bolo aj v semifinále, v ktorom vypadol Peter Sagan a Eliška Lenčešová.

Porota však mala vo finále iba „poradný“ hlas a o všetkom rozhodli diváci svojimi SMS hlasmi a najviac ich poslali už spomínaným víťazom Kristiánovi Baranovi a Dominike Roškovej.

Fotografie: Kristián Baran a Dominika Rošková v Let’s Dance 2025

Zuzana Porubjaková po nedeľňajšom finále do mikrofónu TV Markíza uviedla, že aj druhé miesto je krásne. „Naozaj, táto šou nie je o tom, kto vyhrá a myslím si, že každý jeden by si to zaslúžil tým ako makal a Kiko si to zaslúži brutálne aj Dominika a veľmi im to prajem a sme s tým v pohode, že sme druhí,“ povedala a podľa vlastných slov v hĺbke srdca cíti, že to tak malo byť a bolo super ísť až do finále. „Bolo krásne zatancovať si všetky tie tance a možno tým tancom niečo povedať,“ vyjadrili svoje pocity.

Jaroslav Ihring súhlasil so svojom tanečnou partnerkou, že všetko je tak, ako má byť. „My sme cítili hrozný nátlak na nás, že stále sme boli vo viacerých kolách prví a všetci písali, že sme víťazi, ale my sme to tak vôbec nemali a každé kolo sme išli s tým, že chceme tým tancom vyjadriť nás dvoch, náš názor a sme radi, že sme to mohli až do finále v každom tanci vyjadriť,“ uviedol.

Aj Jaroslav Ihring si myslí, že druhá priečka je super umiestnenie a pochválil Kristiána Barana, ktorý podľa neho spravil obrovský pokrok a víťazstvo si zaslúži.

Zuzana Porubjaková doplnila, že keď moderátorky ohlásili víťazov, tak ani na pár sekúnd im nebolo ľúto, nevyhrali. „Bola som úplne v kľude, mala som taký neutrálny pocit a možno som sa aj bála toho, že by povedali nás,“ povedala a podľa vlastných slov už mala pocit, že je koniec a akoby už nečakala na toho víťaza, pretože tri finálové tanečné páry na parkete sa dostali najďalej a niečo dokázali. „Je úplne fér, že rozhodli diváci, lebo každý si mohol zvoliť toho, koho chcel a jednoducho niekto vyhral a ja mám rada, keď sú veci fér,“ doplnila.

Let’s Dance 2025 – poradie vo finále vo finále rozhodovali iba SMS hlasy divákov 1. Kristián Baran a Dominika Rošková

2. Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring

3. Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh

Fotografie: Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh v Let’s Dance 2025

