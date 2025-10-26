ZOO Bratislava má novú samicu leva juhoafrického, na nové prostredie si stále zvyká – VIDEO

Do ZOO Bratislava dorazila nová obyvateľka – levica Leia zo ZOO Dvorec pri Borovanoch v Českej republike. Ako uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, do Bratislavy bola prevezená 8. októbra a momentálne sa v novom domove aklimatizuje. „Po období adaptácie sa postupne zoznámi so samcom Sambom, ktorý v bratislavskej ZOO žije od roku 2023 po príchode zo ZOO Hodonín,“ priblížila.
Samba pôvodne prišiel kvôli levici Jawe, s ktorou sa však nepodarilo vytvoriť pár. Jawa ho odmietala a toto leto uhynula. „Keďže levy sú spoločenské mačkovité šelmy, bolo dôležité pre samca nájsť novú partnerku,“ vysvetlila hovorkyňa.
Levica Leia sa narodila v ZOO Dvorec, kde sa dlhodobo venujú chovu levov juhoafrických. V roku 2017 sa tam podaril úspešný odchov piatich mláďat a o rok neskôr ďalších štyroch – Leia pochádza práve z tejto línie a má sedem rokov.
Levica si stále zvyká na nové prostredie, aktuálne ju môžu návštevníci vidieť v interiérovej časti výbehu. „Ak tam zrovna nebude, znamená to, že sa presunula do svojho zázemia; nechávame jej možnosť výberu, kým sa aklimatizuje,“ priblížila hovorkyňa s tým, že postupne ju budú chovatelia vypúšťať do exteriérovej časti výbehu.
Levy patria medzi najspoločenskejšie druhy mačkovitých šeliem. V prírode žijú v skupinách, v ktorých spoločne lovia, vychovávajú mláďatá a chránia svoje územie. Lev juhoafrický, špecificky s bielym sfarbením, sa vo voľnej prírode vyskytuje len v oblasti Timbavati na hranici Krugerovho národného parku v Južnej Afrike. V prírode žije len niekoľko desiatok jedincov, preto je chov v zoologických záhradách kľúčový pre zachovanie tohto výnimočného druhu.