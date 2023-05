Zomrela speváčka Tina Turner

aktualizované 24. mája 21:53

Vo veku 83 rokov zomrela legendárna speváčka Tina Turner. Smutnú správu potvrdil jej manažér.

Umelkyňa, ktorá má na konte okrem iných hit What’s Love Got to Do With It, naposledy vydýchla v utorok po dlhej chorobe u nej doma v Küsnachte pri Zürichu.

Rodáčka z amerického Tennessee sa stala švajčiarskou občiankou pred desaťročím.

Z dna ku hviezdam

Turner, vlastným menom Anna Mae Bullock, bola jednou z najúspešnejších umelcov na svete a obdivovateľov mala aj medzi mnohými kolegami, od Beyoncé po Micka Jaggera. Preslávila sa po boku jej manžela Ikea Turnera v 60. rokoch minulého storočia.

Napriek tomu, že ich 20-ročný vzťah sprevádzalo fyzické a emocionálne násilie a po ňom skončila finančne na dne, sa Tina Turner sama stala superhviezdou, ktorá bola hlavným lákadlom koncertov aj o mnoho rokov neskôr.

Umelkyňa, charakteristická odvážnymi vystúpeniami a chrapľavým, silným hlasom, predala celosvetovo viac ako 150 miliónov nahrávok.

Medzi nesmrteľnými

Časopis Rolling Stone ju v roku 2004 zaradil do zoznamu nesmrteľných interpretov The Immortals – The Greatest Artists of All Time, je členkou Rock’n’rollovej siene slávy a tri jej piesne River Deep – Mountain High, Proud Mary a zmienený What’s Love Got to Do with It uviedli do Siene slávy cien Grammy.

Na konte má aj osem hudobných cien Grammy a zlatý gramofónik získala aj za celoživotné dielo. Medzi jej najznámejšie piesne patria tiež Private Dancer, We Don’t Need Another Hero či The Best.

Život Turnerovej inšpiroval film, browadwayský muzikál i dokument Tina (2021), ktorý nazvala jej verejným rozlúčením. Sama sa tiež objavila v niekoľkých snímkach, napríklad v muzikáli Tommy (1975) či Šialený Max a Dóm hromu (1985).