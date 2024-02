Zomrel svetový rekordér v maratóne Kiptum, osudnou sa mu stala autonehoda

Atletický svet obletela v nedeľu neskoro večer smutná správa. Pri autonehode na západe Kene zahynul svetový rekordér v maratóne a jeden z najväčších kandidátov na zlatú medailu na tohtoročných olympijských hrách v Paríži Kelvin Kiptum.

Práve Kiptum bol šofér auta, ktoré z nezistených príčin zišlo z cesty a narazilo do stromu. Spoločne s 24-ročným kenským vytrvalcom zahynul aj jeho tréner z Rwandy Gervais Hakizimana a ťažko sa zranila ich 24-ročná spolucestujúca.

Kiptumov priateľ Kenneth Kimaiyo pre AP povedal, že prišiel na miesto nehody krátko po tom, čo sa stala. Zistil, že Kiptuma vyhodilo z auta, ktoré malo rozbitú strechu a vyrazené dvere.

Kiptum vlani v októbri v americkom Chicagu zabehol najrýchlejší maratón histórie, keď len o 35 sekúnd sa dostal nad hranicu dvoch hodín. Dosiahol to vo svojom treťom maratóne v kariére.

V budúcnosti mal dobré vyhliadky na to, aby sa stal prvým človekom v maratóne s výkonom pod 2 hodiny. Jeho rekordný čas zo Chicaga schválila Svetová atletika iba minulý týždeň za svetový rekord.

Šéf Svetovej atletiky Sebastian Coe kondoloval medzi prvými.

„Sme v šoku z devastujúcej straty Kelvina Kiptuma a jeho trénera Gervaisa Hakizimanu. S najhlbším smútkom v menej Svetovej atletiky vyjadrujem sústrasť rodine mŕtvych, ich priateľom, tímovým kolegom aj celému kenskému národu,“ napísal Sebastian Coe na platforme X.

We are shocked and deeply saddened to learn of the devastating loss of Kelvin Kiptum and his coach, Gervais Hakizimana.

On behalf of all World Athletics we send our deepest condolences to their families, friends, teammates and the Kenyan nation.

It was only earlier this week in… pic.twitter.com/dDBKgjXNKL

— Seb Coe (@sebcoe) February 11, 2024