Zomrel posledný pilot, ktorý v roku 1940 bojoval v bitke o Britániu

Posledný pilot, ktorý počas druhej svetovej vojny bojoval v bitke o Britániu, zomrel vo veku 105 rokov. Informovalo o tom britské Kráľovské letectvo (RAF). John „Paddy“ Hemingway „zomrel pokojne“ v pondelok, uviedlo RAF v ten deň neskoro večer a jeho úmrtie označilo za „koniec jednej éry“.

Hemingway bol medzi pilotmi kľúčovej leteckej bitky v roku 1940, ktorá bránila Britániu pred veľkými útokmi zo strany Luftwaffe nacistického Nemecka. Poctu Hemingwayovi vzdal následník britského trónu princ William aj premiér Keir Starmer. „Paddymu a jeho generácii vďačíme za našu dnešnú slobodu,“ napísal princ William vo vyhlásení zdieľanom v utorok na sociálnych sieťach. „Ich statočnosť a obetavosť si budeme vždy pamätať. Nikdy na nich nezabudneme,“ dodal.

Hemingway sa narodil v roku 1919 v Dubline v Írsku, ktoré bolo vtedy súčasťou Spojeného kráľovstva, a v roku 1938, rok pred vypuknutím vojny v Európe, narukoval do RAF. Počas intenzívnych leteckých súbojov v auguste 1940 bol Hemingway dvakrát nútený katapultovať sa. Raz dopadol do mora a druhýkrát do močiara. Hemingway slúžil v riadení letov stíhačiek počas vylodenia spojencov v Normandii v roku 1944, ktoré otvorilo cestu k oslobodeniu Európy od nacistického Nemecka.