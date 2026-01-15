Zomrel niekdajší vedúci SĽUK-u Milan Rastislav Ševčík, vynikal perfektnou tanečnou technikou aj hereckým prejavom

Vo veku nedožitých 90 rokov zomrel v stredu 14. januára zaslúžilý umelec, tanečník, tanečný pedagóg a niekdajší vedúci Tanečného súboru Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Milan Rastislav Ševčík. Vedenie a členovia SĽUK-u o tom informujú v príspevku na sociálnej sieti.
Ševčík sa narodil 18. februára 1936, do SĽUK-u nastúpil v októbri 1951. O niekoľko rokov neskôr sa stal sólistom tanečného súboru. „Vynikal perfektnou tanečnou technikou a prirodzeným javiskovým, tanečným aj hereckým prejavom,“ uvádza SĽUK.
Tancoval nielen vynikajúco, ale aj rád
Ševčík v roku 1962 vyštudoval pedagogiku tanca na Hudobnej fakulte VŠMU, témou jeho diplomovej práce bola „Goralská tanečná oblasť“. „Milan Ševčík dokázal presvedčivo a na vysokej profesionálnej úrovni interpretovať tance rôznych oblastí Slovenska: z východného Slovenska (Hviezdnatá noc, Záletník), zo stredného Slovenska (Podpolianska mlaď, Z kokavských kolešní, Tanec valachov) i tance z Myjavy a ďalšie,“ dopĺňa SĽUK.
Vo veku 88 rokov zomrel významný slovenský režisér, dramaturg a publicista Rudolf Urc
Ševčík bol známy napríklad stvárnením hlavnej postavy v predstavení „Povesť o Jánošíkovi a hôrnych chlapcoch“. Tanec Povesť o Jánošíkovi, ktorý vznikol v roku 1956 bol i vďaka Ševčíkovi dlhé roky vrcholným záverečným číslom SĽUK-u. Predstavil sa aj na slávnostnom predstavení pri príležitosti otvorenia televízneho vysielania na Slovensku, v celosúborovom čísle Martina Ťapáka a Tibora Andrašovana „Svadba pod Tatrami“ v bratislavskom PKO.
„Jeho tanečná technika a prejav, ako aj mužný zjav upútali aj v cigánskom tanci Juraja Kubánku a Tibora Andrašovana „Vlachiko“, v českom tanci „Rejdovák“ (A.Košťál, L. Hynková), v indonézskom tanci „Serampang dua blas“ (J.Kubánka, T.Andrašovan – po zájazde v Indonézii). V postave Jánošíka vynikol a zaujal aj v tanci „Maľovaní zbojníci“ (J.Kubánka, T. Andrašovan). V každom tanci bol iný, vedel vystihnúť charakter i atmosféru tanca, a čo v jeho prejave bolo evidentné, tancoval nielen vynikajúco, ale aj rád,“ uvádza SĽUK.
Venoval sa aj práci pedagóga
Pri SĽUK-u vznikla v roku 1976 Elokovaná tanečná trieda Bratislavského konzervatória, Ševčík sa stal jej triednym učiteľom. Práci pedagóga sa venoval aj po odchode do dôchodku, od roku 1977 pôsobil ako tanečný pedagóg a vedúci elévov SĽUK-u, neskôr bol tanečným pedagógom Tanečného súboru SĽUK-u. Bol tiež externým tanečným pedagógom v súboroch Lipa, Technik, Ekonóm aj v Lúčnici, kde pôsobil najdlhšie.
„Milan Ševčík účinkoval aj vo filme a televízii nielen ako tanečník, ale tiež v menších hereckých úlohách, väčšinou spojených s tanečným prejavom. Ako mladý tanečník účinkoval aj vo filme Rodná zem,“ uvádza SĽUK. V roku 1969 pri príležitosti 20. výročia založenia SĽUK-u mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec vtedajším ministrom Miroslavom Válkom.