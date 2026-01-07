Zomrel guinejský šéf bezpečnosti odsúdený za zločiny proti ľudskosti

Guinejské úrady v utorok oznámili, že zomrel Claude Pivi odsúdený za zločiny proti ľudskosti v súvislosti s masakrom na štadióne v guinejskej metropole Konakry, ku ktorému došlo koncom septembra 2009.
Pivi bol bývalým plukovníkom a ministrom zodpovedným za bezpečnosť za vlády vtedajšieho diktátora západoafrickej krajiny Moussu Dadisa Camaru.
Pivi, známy aj ako Coplan, bol v roku 2014 v neprítomnosti odsúdený za svoju úlohu v masakre na štadióne v Konakry, kde bolo zavraždených najmenej 156 ľudí.
Mŕtvi a zranení
V septembri 2009 pochodovali v Konakry desaťtisíce ľudí na protest proti junte vedenej Camarom, ktorá sa v predchádzajúcom roku chopila moci v dôsledku štátneho prevratu. Podľa medzinárodnej vyšetrovacej komisie s mandátom OSN bolo pri masakre na štadióne zabitých najmenej 156 ľudí
Stovky ďalších utrpeli zranenia a najmenej 109 žien príslušníci vládnych síl znásilnili. Ide o jednu z najtemnejších kapitol guinejských dejín. Piviho v roku 2023 vyslobodili z väzenia, a bol na úteku, keď ho guinejský súd nasledujúci rok odsúdil na doživotie za zločiny proti ľudskosti. V roku 2024 ho úrady susednej Libérie vydali Guinei a Pivi sa vrátil do väzenia.
Ďalšia junta
Z väzenia utiekol v roku 2023 aj Camara, ale v ten istý deň ho opäť zajali. Aj on bol uznaný za vinného zo zločinov proti ľudskosti a odsúdený na 20 rokov, ale koncom marca mu súčasný guinejský prezident Mamady Doumbouya udelil milosť.
Doumbouya stojí na čele junty, ktorá sa chopila moci v ďalšom prevrate v roku 2021, pričom v decembri zvíťazil v prezidentských voľbách, z ktorých boli všetci opoziční lídri vylúčení. Jeho slávnostná inaugurácia sa bude konať 17. januára.