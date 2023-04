Zomrel džezový pianista Ahmad Jamal, kritici vyzdvihovali jeho „menej je viac“ dynamiku

Vo veku 92 rokov zomrel uznávaný džezový pianista, skladateľ a kapelník Ahmad Jamal. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na jeho manželku. Príčinou bola podľa jeho dcéry rakovina prostaty.

„Americká klasická hudba“

Ahmad Jamal bol dlhoročným priateľom džezovej ikony Milesa Davisa a ovplyvnil generácie hudobníkov. Bol známy striedmym štýlom hry, medzi tónmi často robil prestávky a kritici vyzdvihovali jeho „menej je viac“ dynamiku. Rodák z Pittsburghu označoval džez za „americkú klasickú hudbu“.

Svoju sedem desaťročí trvajúcu džezovú kariéru odštartoval ešte ako tínedžer. Komerčný úspech mu priniesol album At the Pershing: But Not for Me z roku 1958, ktorý je jednou z najpredávanejších inštrumentálnych nahrávok v dejinách.

Vyslúžil si množstvo ocenení

Spomenutý trubkár Miles Davis raz povedal, že všetka jeho „inšpirácia pochádza od Ahmada Jamala“. Podobne sa okrem iných vyjadrili napríklad aj Herbie Hancock a Keith Jarrett a Jamalov vplyv bol zjavný aj v neskorších desaťročiach, keď jeho klavírne riffy samplovali hip-hopoví umelci vrátane Nasa alebo De La Soul.