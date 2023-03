Zomrel člen činohry Vladimír Obšil, jeho prvá úloha v SND bola už počas vysokej školy

Vo štvrtok večer 30. marca zomrel vo veku 65 rokov člen činohry Slovenského Národného divadla (SND) Vladimír Obšil. Informuje o tom v tlačovej správe Izabela Pažitková, hovorkyňa Slovenského národného divadla.

Prvá úloha v SND

Herec sa narodil 11. decembra 1957 v Prachaticiach v Českej republike. Štúdium na Vysokej škole múzických umení ukončil v roku 1981 a stal sa členom Činohry SND. Jeho prvá úloha v SND, ešte ako vysokoškoláka, bola v hre Belasé kone na červenej tráve.

„Subtílny zjav predurčoval Vladimíra Obšila na postavy mladíkov, ktoré obohatil o dynamické herectvo i príznačnú dávku karikatúry. Z charakterových stvárňoval často tie, ktoré verili v lásku a dobro. Vkladal sa do svojich úloh so zanietením a zápalom až do posledných chvíľ,“ píše Pažitková.

Účinkoval v desiatkach inscenácií

Za štyri desiatky rokov na prvej činohernej scéne SND účinkoval Obšil vo vyše stovke inscenácií.

Z posledných to bola najmä klasika Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, dramatické úlohy v hre Bélu Pintéra Špina, Chanocha Levina Pohreb alebo svadba – čo skôr? a Matúša Bachynca Milada.

Umelec účinkoval v mnohých filmových a televíznych projektoch. Za svoje herectvo získal Vladimír Obšil ocenenia Literárneho fondu i tvorivú prémiu IGRIC v roku 2014.