Zomrel bývalý americký prezident Jimmy Carter, dožil sa 100 rokov

Vo veku 100 rokov zomrel v nedeľu bývalý americký prezident Jimmy Carter, ktorý bol tiež nositeľom Nobelovej ceny mieru. Bol tiež najdlhšie žijúcim prezidentom USA. Narodil sa v mestečku Plains na juhu štátu Georgia, kde prežil viac ako 80 zo svojich 100 rokov.

Our founder, former U.S. President Jimmy Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia. pic.twitter.com/aqYmcE9tXi

— The Carter Center (@CarterCenter) December 29, 2024