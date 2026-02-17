Zomrel americký bojovník za občianske práva Jesse Jackson, dvakrát sa uchádzal o Biely dom

Americký baptistický kazateľ, bojovník za občianske práva a politický aktivista Jesse Jackson zomrel v utorok vo veku 84 rokov. Počas viac než šiestich desaťročí patril k najvýraznejším osobnostiam zápasu za rasovú rovnosť v Spojených štátoch a jeho prezidentské kampane v 80. rokoch pomohli pripraviť pôdu pre zvolenie prvého černošského prezidenta Baracka Obamu.
Jackson sa narodil 8. októbra 1941 v Greenville v Južnej Karolíne ako Jesse Louis Burns slobodnej matke, neskôr prijal priezvisko nevlastného otca. Vyrastal v podmienkach segregácie, študoval sociológiu a už v roku 1960 sa zapojil do prvého okupačného protestu.
Dlhý pochod
O päť rokov neskôr sa zúčastnil známych pochodov zo Selmy do Montgomery za volebné práva Afroameričanov, kde si ho všimol Martin Luther King. Jackson sa stal jedným z lídrov Kingovej ľudskoprávnej organizácie Southern Christian Leadership Conference (SCLC) a bol prítomný aj v Memphise v roku 1968, keď Kinga zavraždili.
V roku 1971 založil organizáciu Operation PUSH a neskôr National Rainbow Coalition, ktoré presadzovali sociálnu spravodlivosť. Na celoštátnu politickú scénu vstúpil prezidentskými kandidatúrami v rokoch 1984 a 1988.
Vyslanec pre Afriku
Pri prvej skončil tretí v demokratických primárkach, čím sa stal dovtedy najúspešnejším afroamerickým kandidátom. O štyri roky neskôr obsadil druhé miesto a vyzýval Američanov, aby hľadali „spoločnú reč“ napriek politickým rozdielom.
Jackson pôsobil aj ako medzinárodný sprostredkovateľ, angažoval sa v boji proti apartheidu v Južnej Afrike a v 90. rokoch bol osobitným vyslancom prezidenta Billa Clintona pre Afriku. Podieľal sa na rokovaniach o prepustení amerických väzňov v zahraničí.
Obamovo víťazstvo
Bol prítomný pri viacerých historických momentoch – od Kingovej smrti až po Obamovo víťazstvo v roku 2008, pri ktorom sa neubránil slzám. V roku 2017 oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou, a obmedzil verejné vystúpenia.
Rodina uviedla, že jeho „neochvejná viera v spravodlivosť, rovnosť a lásku pozdvihla milióny“. Jackson po sebe zanechal odkaz jedného z najvýznamnejších hlasov amerického hnutia za občianske práva.