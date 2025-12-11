Zo zbierky múzea v anglickom Bristole ukradli artefakty nevyčísliteľnej hodnoty

Polícia v anglických grófstvach Avon a Somerset vo štvrtok uviedla, že v septembri bolo z archívu Bristolského múzea odcudzených viac ako 600 predmetov zo zbierky dokumentujúcej prepojenia medzi Britániou a krajinami bývalého Britského impéria.
„Tieto artefakty boli súčasťou zbierky, ktorá dokumentuje väzby medzi Britániou a krajinami, ktoré boli kedysi súčasťou Britského impéria, a to od konca 18. storočia do konca 20. storočia,“ povedal pre BBC člen bristolskej mestskej rady Philip Walker s tým, že zbierka má veľký kultúrny význam aj pre obyvateľov krajín bývalého Britského impéria.
Volanie diaľav
Podľa webovej stránky múzea „jedinečná zbierka dokumentuje väzby medzi Britániou a krajinami Britského impéria od konca 19. storočia až po súčasnosť“, pričom obsahuje rôzne predmety, z ktorých mnohé pochádzajú z tichomorských ostrovov, ako aj tradičné odevy viacerých afrických národov.
Pohľad do minulosti
Na webovej stránke sa nachádzajú aj fotografie, filmy, osobné dokumenty, ako aj zvukové nahrávky, ktoré poskytujú pohľad na rozmanité životné osudy a krajiny počas náročného a kontroverzného obdobia britskej histórie.
Polícia v súvislosti z rozsiahlou krádežou vyzvala verejnosť, aby poskytla informácie o štyroch mužoch zachytených na záberoch bezpečnostných kamier 25. septembra pred budovou archívu nachádzajúcou sa v juhozápadnej časti Bristolu, odkiaľ boli predmety ukradnuté. Podľa polície ku krádeži došlo 25. septembra medzi 1.00 hod. a 2.00 hod. v oblasti Cumberland Road.