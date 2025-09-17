Zníženie platov sudcov v rámci konsolidácie je podľa Kosovej možné, musí však byť primerané a len dočasné

Podľa Európskej asociácie sudcov je dôležitým prvkom súdnej nezávislosti materiálna nezávislosť sudcov.
Súdna rada SR rešpektuje odôvodnený objektívny cieľ všeobecného záujmu, na základe ktorého môžu nastať výnimočné dôvody pre zníženie platov sudcov, avšak dôrazne upozorňuje, že takéto opatrenie musí byť časovo obmedzené, musí byť primerané a proporčné, a nesmie byť trvalé. Vyplýva to z uznesenia, ktoré súdna rada prijala na zasadnutí v utorok 16. septembra.

Ako ďalej súdna rada pripomína, podľa Európskej siete súdnych rád je ústredným pilierom akéhokoľvek ústavného systému sudcovská nezávislosť. Podľa Európskej asociácie sudcov je zase dôležitým prvkom súdnej nezávislosti materiálna nezávislosť sudcov.

Odmena sudcov musí byť podľa súdnej rady ústavne zaručená a nezmenená v neprospech sudcu po jeho vymenovaní, s výnimkou hospodárskej krízy, keď dochádza k celkovému znižovaniu platov v porovnateľných verejných službách a so sudcami sa jedná nie menej priaznivo ako s ostatnými platenými z verejného rozpočtu.

Pokiaľ sa zákonodarná a výkonná moc v takejto situácii rozhodne zasiahnuť do práva na materiálne zabezpečenie sudcov, takéto opatrenie nesmie byť svojvoľné a musí byť stanovené zákonom obsahujúcim objektívne, predvídateľné a transparentné pravidlá. Takýto zásah zároveň musí byť výnimočný a dočasný,“ upozornila predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.

Súdna rada bude podľa svojej predsedníčky pozorne sledovať, či zásah do platov sudcov odôvodňovaný potrebou konsolidácie verejných financií spĺňa po celý čas všetky tieto kritéria, vrátane jeho dočasnosti.

