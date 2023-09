Znečistenie prírody použitým kuchynským olejom môže byť fatálne. Spoločnosti ESPIK a BILLA posielajú do škôl „OLEJKA“

Nesprávna likvidácia použitého kuchynského oleja a tukov je značným rizikom pre životné prostredie. V domácnostiach je devastačná pre odtokové potrubia či kanalizáciu. Spoločnosti ESPIK a BILLA sa preto rozhodli zapojiť celé rodiny a poskytnúť im veľmi pohodlnú a dostupnú príležitosť ako správne nakladať s jedlými olejmi. Nový projekt „OLEJKO CHRÁNI PRÍRODU“ je určený pre materské, základné či stredné školy a rozbieha sa v septembri.

Projekt „OLEJKO CHRÁNI PRÍRODU“ prináša myšlienku správneho nakladania s použitým kuchynským olejom a tukmi do škôl naprieč celým Slovenskom. Zapojiť sa môžu materské, základné, špeciálne a stredné školy. Použitý jedlý olej a tuk môže do nádoby v priestoroch školy priniesť žiak, študent, rodič, príbuzný alebo zamestnanec školy. „Projekt je pre nás výnimočným nielen kvôli ochrane životného prostredia a edukácii celých rodín, ale aj preto, že prináša dostupnú a veľmi praktickú možnosť ako odpad triediť. Každodenné dochádzanie do škôlky či školy dáva rodinám jedinečnú príležitosť kedykoľvek urobiť správny krok pri ochrane našej prírody,“ povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA.

Zlozvyk domácností vylievať použitý kuchynský olej do umývadla, toalety, prírody či vyhadzovať do komunálneho odpadu, predstavuje značné riziko pre vodu a pôdu. Tvorba tenkej olejovej vrstvy medzi časticami pôdy a koreňovými systémami rastlín znižuje ich schopnosť prijímať živiny zo zeme. Navyše sa znečisťujú aj podzemné vrstvy a podložia vôd, čo ovplyvňuje kvalitu pitnej vody. Použitý kuchynský olej je rovnako problematický priamo v domácnosti, kde znečisťuje a upcháva odtokové potrubia a poškodzuje kanalizačnú sieť.

Foto: BILLA

Materské, základné aj stredné školy sa do projektu „OLEJKO CHRÁNI PRÍRODU“ môžu registrovať na stránke www.olejko.sk kedykoľvek počas trvania projektu, avšak najneskôr do 1.3.2024. Aktívnym zapojením do projektu je každá škola zaradená do žrebovania o rôzne ceny. Po úvodnej registrácii budú do areálov vybraných škôl umiestnené špeciálne nádoby určené na triedenie použitého kuchynského oleja a tukov. Žiaci a ich rodičia dostanú všetky potrebné informácie o tom, ako tento odpad správne triediť. Do jednej nádoby môžu zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov, taktiež aj nálev z niektorých potravín napr. sušených paradajok, konzervovaných rýb, či syrov. Vyzbieraný použitý olej bude následne ďalej spracovaný.

„To, že sa vďaka projektu „OLEJKO CHRÁNI PRÍRODU“ dostane viac do povedomia ochrana životného prostredia prostredníctvom triedenia použitých olejov a tukov má veľký význam aj pre mladú generáciu. Málokto však vie, že tento druh odpadu je vďaka správnemu triedeniu znovupoužiteľnou surovinou a obnoviteľným zdrojom energie. Použité oleje z domácností sú hodnotnou zložkou pri výrobe biopalív, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Preto jedným z cieľov je vytvoriť dostupnejšie možnosti a povedomie o tom, ako správne nakladať s použitým kuchynským olejom, aby bol vnímaný ako ekologický potenciál a nie ako záťaž pre životné prostredie,“ dodáva Mgr. Michaela Hlinková, koordinátorka projektu firmy ESPIK.

Viac informácii o projekte nájdete na www.olejko.sk