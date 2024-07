Známy taliansky výrobca obuvi mení na Slovensku distribútora, pribudnúť majú viaceré nové obchody

Talianska značka Geox mení distribútora. Na Slovensku aj v Českej republike bude výrobcu obuvi distribuovať CS Apparel Group (CSAG). Tá patrí do investičnej skupiny Across. Firma pritom plánuje v tomto roku otvoriť päť nových predajní, prvú už toto leto. Celkovo chce distribútor v rámci budovania značky na českom a slovenskom trhu spustiť 15 až 20 kamenných predajní a rozširovať spoluprácu s partnermi v rámci veľkoobchodnej distribúcie.

„Geox je globálne uznávaná značka, známa svojimi inováciami v obuvníckom priemysle. V Across máme radosť zo získania práv na jej distribúciu, keďže významne dopĺňa a rozširuje naše portfólio so štyrmi odevnými značkami o kvalitnú obuv,“ uviedol finančný riaditeľ skupiny Across Adam Jášek. Významným posunom by malo byť aj spustenie e-shopov geox.cz a geoxstore.sk s lokálnym servisom.

Across Group aktuálne pôsobí v ôsmich oblastiach, jadro tvoria finančné služby. Ďalej je aktívna v hotelierstve, sektore nehnuteľností, v oblasti módy, v private equity investíciách, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v športe a mediálnom segmente. Aktíva skupiny dosahujú 373 miliónov eur. Geox je jedným z troch najväčších výrobcov spoločenskej obuvi na svete.