Známy klavirista založil tradíciu galakoncertu na pomoc onkologickým pacientom

V bratislavskej Koncertnej sieni Klarisky odzneli klavírne skladby od svetoznámych interpretov aj s odkazom na pomoc pacientom s onkologickým ochorením. Benefičný koncert Piano Gala koncert usporiadal známy klavirista, skladateľ a pedagóg Michal Mrocek.

Foto: 365.bank

Svetoznáme skladby aj vlastná tvorba

Michal Mrocek vystaval repertoár koncertu unikátne tak, aby podporil emócie spojené s odkazom benefičného podujatia. „Zvolil som si tú ťažšiu cestu a na koncerte som nechal znieť len kráľa všetkých hudobných nástrojov – klavír. Každú skladbu som chcel priblížiť publiku tak, aby malo možnosť na chvíľu cítiť mojím srdcom, počuť mojimi ušami a žiť mojimi emóciami. Preto som zvolil vystúpenie „one man show“ podfarbené jedinečnými vizuálnymi prvkami,“ povedal o koncerte Michal Mrocek. Na koncerte zaznela jeho vlastná tvorba a moderná či klasická hudba od svetoznámych hudobných skladateľov a interpretov ako Franz Schubert, George Friedrich Händel, Yiruma, Ludovico Einaudi, Nino Rota, Yann Tiersen, ale aj rockovej kapely Queen či od Jara Filipa a ďalších.

Foto: 365.bank

Rozhodol sa pomôcť seniorom

Výťažok z galakoncertu poputuje onkologickým pacientom v seniorskom veku, ktorí zvádzajú náročný boj s vážnou diagnózou. „Od mala som si vždy vážil starších ľudí, vzhliadal som k ich múdrosti a životným skúsenostiam. Som skutočne vďačný za každý čas strávený s nimi. Aj vďaka tomu, že mi odovzdali svoju múdrosť a skúsenosti, som tam, kde som. Som presvedčený o tom, že seniori majú pre nás veľkú cenu a mali by sme sa k nim správať s úctou a rešpektom. Bez nich by sme tu neboli,“ hovorí klavirista Michal Mrocek, ktorý niekoľko rokov pôsobil v zahraničí a zažil, že galakoncerty spojené s benefíciou sú tam štandardom. To ho inšpirovalo začať organizovať najväčšie benefičné klavírne podujatie na Slovensku. Dodáva, že k myšlienke pomôcť práve seniorom ho priviedla aj osobná skúsenosť s jeho starou mamou, ktorá statočne bojuje s onkologickým ochorením.

Foto: 365.bank

Benefičný galakoncert bude aj o rok

Koncertná sieň Klarisky s kapacitou dvesto ľudí bola už tri týždne pred koncertom vypredaná, čo svedčí nielen o záujme o klavírnu hudbu, ale aj o benefičný rozmer podujatia. Symbolický šek s finančným darom prevzal na pódiu riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexander Mayer. Klavirista Michal Mrocek tvrdí, že úspech jeho prvého galakoncertu, ktorého zmyslom je pomáhať, ho veľmi teší a už v týchto dňoch začína plánovať budúci ročník.

Foto: 365.bank

