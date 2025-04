Známy český herec skončil v liečebni, vraj už nespoznáva ľudí

Známy český herec Oldřich Vízner, ktorý si zahral Saturnina, skončil v liečebni pre dlhodobo chorých. Ako informuje TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk, jeho zdravotný stav sa kvôli Parkinsonovej choroby zhoršil a prejavila sa uňho už aj demencia.

„Volala mi Simona Stašová, že by chcela oprášiť zájazdové predstavenie Římské noci, v ktorom s Oldom hrala. Dodala, že je na tom zle. Vraj už nespoznáva ľudí, chudák,“ povedal pre ahaonline.cz Pavel Trávniček.

Rodina 77-ročného herca prednedávnom umiestnila do liečebne pre dlhodobo chorých, kde ho navštevujú deti a sú mu oporou. „Ale nie je to dobré, tá choroba naozaj postúpila do ťažkého štádia,“ doplnil zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.

Svoju kariéru musel zavesiť na klinec pre Parkinsonovu chorobu. Za pásom nosil aj malý prístroj s pumpičkou, ktorý mu dodával dopamín. Aj napriek tomu sa jeho stav zhoršoval a je čoraz viac odkázaný na pomoc od iných.