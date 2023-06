Známe influencerky nájdete aj vo svojom kine, žiaria vo filme Cool Girl!

Kristal Shine, Dominique Alagia a Anna Šulcová sú hviezdami českého a slovenského internetu. Sledujú ich státisíce fanúšičiek a fanúšikov, ktorých určite poteší, že spojili sily a bok po boku sa objavujú vo filme, ktorý práve prišiel do našich kín. V komediálnej dráme Cool Girl! si zahrajú účastníčky talentovej súťaže.

Tri mladé hrdinky majú sny, túžby a nádeje, ktoré sa im teraz zdajú byť na dosah ruky. Klaviristka Anet, atlétka Marta a tanečnica Tina stoja na štartovej čiare dospelých životov. Všetky sa prihlásia do súťaže Cool Girl s nádejou, že víťazstvo by mohlo pomôcť nasmerovať ich životy správnym smerom. Postupne však zisťujú, že na to, aby si človek uvedomil svoju hodnotu, musí predovšetkým veriť v seba samého.

Foto: Continental film

„Ak by som mala porovnať svoju prácu a hranie vo filme, tak prirodzenejšie je pre mňa byť za seba na Youtube alebo TikToku. Ale bavilo ma vyskúšať si niečo nové. Mám radosť, že na pľaci vzniklo mnoho priateľstiev a že sme vlastne priniesli niečo nové v podobe filmu s influecermi v hlavných úlohách,“ hovorí Kristýna Kotianová, slovensko-česká influencerka, známa ako Kristal Shine. Dodáva, že sa teší, keď prídu fanúšikovia a fanúšičky do kina.

„Najťažšou scénou pre mňa bola tá, kedy k nám domov prídu exekútori. Moja postava Tiny žije sama s mamou a sú zadlžené. Už len to, že som držala v ruke tú obálku, a to ešte neprišli zabavovať nábytok, uff… Keď som bola malá, zažila som so svojou mamou niečo podobné. Každopádne mám však vo filme aj romantickú scénu, takže som si vlastne prešla všetkým. Taká horská dráha životom,“ spomína youtuberka Anna Šulcová, ktorá patrí medzi najúspešnejšie české influencerky a má len na Instagrame takmer milión sledujúcich.

Foto: Continental film

Dominique Alagia je jednou z najmladších influenceriek v Českej republike. Tiež spomína na svoju najťažšiu scénu, v ktorej nájde mamu v bezvedomí. „Bolo potrebné, aby som prirodzene plakala, takže som sa musela vcítiť do svojej minulosti. Na mňa totiž mentol, ktorý sa bežne dáva pod oči, aby herci plakali, nefunguje,“ prezrádza sympatická herecká debutantka.

Foto: Continental film

Popri trojici influenceriek sa vo filme Cool Girl! objaví aj viacero známych českých herečiek a hercov, akými sú Kateřina Brožová, Sabina Laurinová, Filip Blažek či Jan Šťastný. Snímku nakrútil režisér a scenárista Jeremy Tichý podľa rovnomennej knihy Leny Valenovej. Do slovenských kín ju priniesla distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis