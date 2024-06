Značka Orion oslavuje 110 rokov svojej existencie. Na výročie prišla s novinkou, ktorú si Slováci okamžite obľúbili

Spoločnosť Nestlé rozšírila produktové portfólio svojej značky Orion o novinku – Banány biele, ktorých ambasádorom sa stal známy český moderátor Leoš Mareš. Orion tak v ponuke dopĺňa tradičné a obľúbené Banány v horkej čokoláde. Vyrábajú sa v závode Nestlé Zora Olomouc a len v roku 2023 sa ich produkcia vyšplhala na 22 miliónov kusov. Novinka prichádza na trh presne 110 rokov od oficiálnej registrácie značky Orion. Aj napriek svojej dlhej tradícii ide o značku, ktorá stále udáva trend.

História obľúbenej cukrovinky Banány v čokoláde sa začala písať v 30. rokoch minulého storočia pod značkou Orion. Charakteristický „banánový“ tvar a lahodne jemné želé zaliate vrstvou chrumkavej horkej čokolády tak oslovuje milovníkov sladkostí už viac ako 90 rokov. „Banány si obľúbili generácie Slovákov aj Čechov. Aktuálne, v prvom štvrťroku tohto roka boli na slovenskom trhu dokonca najobľúbenejšou tyčinkou. V roku 2023 sa ich predalo cez 1 100 ton, teda viac ako 22 miliónov kusov,“ opisuje Jan Fišer, riaditeľ továrne Nestlé Zora v Olomouci, a dopĺňa: „Slováci sú verní tradičným cukrovinkám, ktoré poznajú z detstva či z čias dospievania. Na druhej strane sú však otvorení aj inováciám a dávajú priestor novým príchutiam. Preto sme sa rozhodli tradičné Banány v čokoláde obliecť do nového šatu a predstaviť ich v bielom. Novinka zaznamenala na Slovensku okamžitý úspech.“

Tretinu produkcie olomoucké Zory tvoria čokoládové tyčinky copy. Foto: Nestlé

Olomoucká Zora vyrobí vyše 260 miliónov čokoládových tyčiniek za rok

Ročná produkcia olomouckej čokoládovne Zora je viac ako 41-tisíc ton. Z toho takmer tretinu tvorí obľúbená kategória čokoládových tyčiniek, ktorých sa v roku 2023 vyrobilo skoro 13-tisíc ton, a to najmä pod značkou Orion. Pre predstavu, to sú dva kamióny plné čokoládových tyčiniek denne. S výrobou čokoládových tyčiniek začala Zora v roku 1923. Vtedy sa na trhu objavila tradičná Kofila a o necelých desať rokov neskôr ju nasledovali obľúbené Banány v čokoláde. Vďaka ich úspechu vznikli varianty marhuľového či čerešňového želé v čokoláde.

Predaje produktov BANÁNY v rokoch 2023 a 2022:

ROK PRODUKT TONY KUSY PERCENTÁ 2023 Čokoládové tyčinky: 12 829,16 262 274 172 31,83 % Z toho BANÁNY 1 136,19 22 098 272 8,86 % 2022 Čokoládové tyčinky: 14 601,31 286 155 518 32,94 % Z toho BANÁNY 1 331,27 26 102 160 9,12 %

Výrobky z olomouckej čokoládovne Zora putujú do celej Európy a aj za jej hranice. Stala sa tak jedným z najvýznamnejších producentov čokoládových cukroviniek. Vyváža dokonca aj na exotické trhy, ako napríklad do Kuvajtu či Andorry. Na Slovensku a v Čechách sú výrobky moravskej továrne známe už 110 rokov pod hviezdou Orion. Zatiaľ čo Banány sa odtiaľ vyvážajú na slovenský a český trh, tyčinky Deli a Koko sa distribuujú aj do Maďarska. Orieškové tyčinky sa zasa exportujú do Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie či na Ukrajinu. Ďaleko najobľúbenejšou skupinou sú tzv. plnené tyčinky, kam patrí Milena, Kofila a Gaštany. Tie majú na celkovej výrobe tyčiniek štvrtinový podiel.

