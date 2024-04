Značka Ayvens vstúpila už aj na slovenský trh. Stáva sa najväčším hráčom na trhu udržateľnej mobility

Slovensko sa stalo jedenástou krajinou z celkového počtu 42 krajín, v ktorej sa spustila komunikácia novej značky Ayvens. Globálni hráči na trhu mobility ALD Automotive I LeasePlan tak oddnes budú vystupovať pod jednotným menom, ktoré definuje slogan „Better with every move“. Značka na Slovensku operuje s flotilou viac ako 17 000 vozidiel.

ALD Automotive I LeasePlan nie je žiadnym nováčikom, ide o popredného globálneho hráča v sektore služieb operatívneho lízingu, ktorý na Slovensku poskytuje komplexné služby v oblasti operatívneho lízingu už viac ako 24 rokov. Aktuálna zmena predstavuje strategický míľnik vo vývoji Skupiny, ktorým sa posilní konkurencieschopnosť a postavenie spoločnosti na trhu mobility. V Bratislave sa na nástup novej značky pripravovali už od polovice minulého roka. „Naša centrála v bratislavskej Petržalke prešla výraznou vizuálnou premenou, na budove sme vymenili svetelné logo a oslávili začiatok novej kapitoly aj s našimi zamestnancami, ktorí teraz pracujú v spoločných priestoroch ako jeden tím. Rovnako aj LeasePlan Centrum na Vajnorskej ulici v Bratislave čoskoro zmení svoju identitu a stane sa z neho Ayvens Centrum. Bude však aj naďalej ponúkať odpredaj dôkladne preverených vozidiel po operatívnom lízingu a možnosť vybaviť operatívny lízing nových vozidiel pod jednou strechou. Na kvalite našich služieb sa nič nemení, naopak, chceme posilniť pozíciu lídra operatívneho lízingu,“ vysvetľuje Rastislav Podlipný, generálny riaditeľ Ayvens Slovakia.

Inštalácia nových držiakov ŠPZ s grafikou Ayvens. Foto: Ayvens

Značka postupne ožíva v 42 krajinách, v ktorých je Ayvens Group prítomná, čo predstavuje najväčšie priame geografické pokrytie v odvetví. Vozový park s vyše 3,4 miliónmi vozidiel, z ktorých už 523 000 je elektrických, z nej robí poskytovateľa celosvetovo najväčšej flotily elektromobilov rôznych značiek. Na Slovensku spravuje vyše 17 000 osobných a úžitkových vozidiel svojim 3 000 zákazníkom vrátane firiem, verejnej správy, živnostníkov i súkromných osôb. Jednou z najdôležitejších línií smerovania spoločnosti ostáva trvalá udržateľnosť, ochrana životného prostredia a podpora elektromobility.

„Sme prvou spoločnosťou na slovenskom trhu, ktorej cieľom je viesť cestu k rozsiahlemu prijatiu udržateľnej mobility v celom vozovom parku poskytovanom našim klientom. Netýka sa to však len ich, tieto záväzky aplikujeme aj interne. Naši zamestnanci jazdia na elektromobiloch, resp. plug-in hybridoch, ktoré sú vhodné pri dlhších dojazdoch. Keďže na Slovensku aktuálne neexistuje výraznejšie zvýhodnenie pre firmy ani pre jednotlivcov, ktoré by ich motivovalo k nákupu elektromobilov, riešením by mohol byť práve operatívny lízing,“ hovorí R. Podlipný a dodáva, že Ayvens tému elektromobility pravidelne partnersky podporuje aj prostredníctvom aktivít ako obľúbená konferencia eFleet Day.

Ing. Rastislav Podlipný. Foto: Ayvens

Nová značka Ayvens je výsledkom spojenia troch kľúčových slov: cesta, pokrok a nebo (way, advance a heaven). Nové logo symbolizuje spojenie oboch predchádzajúcich spoločností, ktoré sa spájajú ako jeden tím, pracujúc na spoločnom cieli, so silnými a stabilnými základmi. V logu je zároveň zakotvený odkaz na celosvetovo uznávaného väčšinového akcionára Société Générale. Záväzkom spoločnosti je zlepšenie plynulosti života pomocou riešení, ktoré budú jednoduchšie, inteligentnejšie a udržateľné. Dôkazom toho, že téma udržateľnosti nie je len „povinná jazda“, je aj nedávne hodnotenie nezávislej agentúry Sustainalytics, ktorá spoločnosti udelila skóre 10,9 a tým ju umiestnila na tretie miesto pomedzi 399 spoločností v sektore dopravy. ¹

Nový manažment zlučeného subjektu ALD Automotive LeasePlan Slovakia. Foto: Ayvens

¹ Zdroj: https://www.ayvens.com/en-cp/news/newsroom/corporate-news/ayvens-esg-ratings/

