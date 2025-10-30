ZMOS vyzýva na partnerské dokončenie pilotného projektu Centier zdieľaných služieb

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo štvrtok písomne oslovilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) s výzvou na dokončenie administratívnych a zmluvných krokov potrebných pre plnohodnotné zavedenie pilotného projektu Centier zdieľaných služieb (CZS). Ide o strategický projekt zameraný na podporu medziobecnej spolupráce a efektívnejší výkon samosprávnych kompetencií.
Rozhodnutia a zmluvy
Ako informoval predseda ZMOS Jozef Božik, projekt CZS je pilotne overovaný v rámci Plánu obnovy a Programu Slovensko 2021 – 2027 a združuje 633 miestnych samospráv v 21 centrách. „Viaceré obce, lídri centier, udržujú projekt v chode z vlastných zdrojov. Preto považujeme za nevyhnutné, aby sa administratívne procesy a podpisy zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku na strane ministerstva dotiahli bez ďalších prieťahov,“ uviedol Božik.
Podľa ZMOS je cieľom výzvy zabezpečiť, aby všetkých 21 centier získalo včasné rozhodnutia a podpísané zmluvy, ktoré umožnia stabilné fungovanie vytvorených odborných tímov a plynulé čerpanie európskych zdrojov tak, aby sa nemuseli obávať ďalších mesiacov neistoty pri zabezpečovaní svojej prevádzky.
Výkon verejných služieb
Centrá zdieľaných služieb majú posilniť profesionalitu výkonu verejných služieb, zaviesť jednotné štandardy a zvýšiť efektívnosť samospráv.
Po ukončení pilotného obdobia by mal systém prejsť na udržateľný model financovania s príspevkovou spoluúčasťou obcí.
„Investícia dôvery, ktorú samosprávy do tohto riešenia vložili, si zaslúži zodpovedné spustenie i dokončenie pilotného projektu,“ dodal predseda ZMOS s tým, že združenie je pripravené poskytnúť odbornú súčinnosť pri dolaďovaní parametrov pilotného projektu, nastavovaní metodík, ako aj pri systémovom vyhodnotení výsledkov.