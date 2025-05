Zlomení Švajčiari plakali. Novinár zachytil srdcervúcu fotografiu Fialu - VIDEO, FOTO

Majstrovstvá sveta sa skončili a môže sa začať bilancovať. Piate striebro pre Švajčiarov je však už bolestnou záležitosťou.

Helvétsky hokejista Nino Niederreiter prehral už svoje štvrté finále na svetovom šampionáte v kariére (tiež v rokoch 2013, 2018 či 2024).

Aj to bol dôvod, prečo po dueli nezvládol rozhovory s novinármi a so slzami v očiach odišiel do šatne.

Ani jeho spoluhráči nedokázali ustáť pozápasové rozhovory a neskrývali svoje sklamanie nad ďalším neúspechom.

Jeden z novinárov zdieľal na sociálnej sieti fotografiu Kevina Fialu, ktorý kľačal na kolenách pred švajčiarskou šatňou a pár minút plakal.

Brutalt att se de schweiziska spelarna efter förlusten i VM-finalen. Nino Niederreiter rusade igenom mixade zonen med tårar i ögonen.

Kevin Fiala har suttit och gråtit på knä utanför omklädningsrummet i flera minuter. pic.twitter.com/Eh5rKTosBE — Adam Johansson (@adamjjohansson) May 25, 2025

Američania zvíťazili 1:0 po predĺžení gólom z hokejky Tagea Thompsona. Získali tak zlato po dlhých 65 rokoch. Venovali ho aj zosnulému Johnnymu Gaudreauovi.

Helvétom najligotavejšia medaila stále uniká a pokúsia sa finálové prekliatie zlomiť na budúcoročnom šampionáte, ktorý sa bude konať vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg.