Zločin u nás rozkvitol, tvrdí Peter Šloser na margo novinky Profesori zločinu

„Keby si túto knihu prečítal vekslák a mafián Peter Steinhübel, známy ako Žaluď, potešila by ho jedna vec: ako zločin v našej krajine rozkvitol a mafia krásne, bez nejakých problémov riadi tento štát,“ tvrdí Peter Šloser, ktorému vyšla už šiesta detektívka s mafiánskym pozadím Profesori zločinu .

Opäť otvára trinástu komnatu a prevedie nás nepoznaným svetom policajného zákulisia a zločinu, s ktorým tridsať rokov aktívne bojoval.

V príbehu inšpirovanom skutočnosťou prežijeme brutálnu vraždu podnikateľa v roku 2020, prestrelku členov bratislavských zločineckých skupín, vyšetrovanie špecifického prípadu karuselového podvodu a autor nezabudol ani na policajné špičky, ktoré sa spreneverili služobnej prísahe.

Podarí sa vyšetrovateľom prísť na koreň spáchaných zločinov alebo zaúraduje vis maior, ktorá pred nich postaví neprekonateľnú bariéru? Snaha čestných mužov zákona je podobne ako v realite sťažená, pretože proti nim stoja ostrieľaní matadori, schopní vyučovať teóriu zločinu na vysokej škole.

Pozrite si TRAILER ku knihe Profesori zločinu:

Peter Šloser pôvodne nezamýšľal napísať knihu Profesori zločinu , ale oslovila ho osoba z kriminálneho prostredia a ponúkla mu svoj príbeh. Najskôr váhal, neveril, napokon súhlasil. „Zaujala ma autentickosť rozprávania tejto osoby o vlastnej trestnej činnosti. Do deja som samozrejme zahrnul aj vlastné skúsenosti z policajnej praxe a vyšetrovania,“ vysvetľuje Peter Šloser.

Ako predchádzajúce knihy, tak aj v tejto ide o mafiu, kriminálne živly, no nemusíte sa obávať brutality, či potokov krvi. Aj Profesori zločinu sú tak pre mužov-čitateľov, ako aj pre čitateľky. Tých má Peter Šloser dokonca vraj väčšinu. „Naozaj sa snažím opisovať to skutočné policajné zákulisie. A prečo som si zvolil takýto názov knihy? Vystupujú v nej takpovediac elity, ktoré prekročili zákon a ak by sa na vysokej škole vyučoval predmet Teória zločinu, tak by ho mohli učiť a boli by skutočne veľmi známymi profesormi zločinu,“ dodáva Peter Šloser na margo svojej šiestej detektívky.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky:

Milan Buno, knižný publicista

